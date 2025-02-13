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串流收視週榜／新播韓劇《流氓讀書會》奪榜一！5冠軍作品台人愛

記者陳芊秀／綜合報導

眾多戲劇在2月中旬陸續完結，同時又有新一批新作開播，其中韓劇《我的完美秘書》將於2月14日西洋情人節播出大結局，最受矚目。《ETtoday星光雲》帶來最新一週各家串流平台的熱門排行。

friDay影音／《流氓讀書會》衝上榜一

▲▼friDay影音收視週榜（2/3-2/9）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（2/3-2/9）。（圖／friDay影音提供）

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《流氓讀書會》是1月23日起開播的新韓劇，由黃旼炫主演，描述打架王拚升學的故事。首週在春節收視排第2名，最新一週收視已經衝到第一。

iQIYI／《仙台有樹》開播未進前3

▲iQIYI收視週榜（2/3-2/9）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（2/3-2/9）。（圖／iQIYI提供）

儘管仙俠劇《白月梵星》已經播畢，仍是平台收視冠軍劇，後續追劇效應持續發燒，而第二名是改編自人氣小說《白色橄欖樹》，被視為大陸版《太陽的後裔》，第三名是《無所謂懼之永不放棄》，是一部以律政職場為題材的劇集。而2月7日開播《仙台有樹》，目前排行第四名。

KKTV／《法庭之龍》登頂

▲▼KKTV收視週榜（2/3-2/9）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（2/3-2/9）。（圖／KKTV提供）

上白石萌音主演的律師職場劇《法庭之龍》，描述女棋士轉戰法界，靠棋術策略展開辯護，最新一週收視衝上冠軍寶座，廣告女王川口春奈的《Ensemble》落至第三，第二名是波瑠主演的刑事劇《EYESEE～瞬間記憶搜查柊班～》。前三名日劇展開冬季收視纏鬥。

LINE TV／《國色芳華》未完待續

▲▼LINE TV收視週榜（2/3-2/9）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（2/3-2/9）。（圖／LINE TV提供）

楊紫、李現二搭主演的古裝劇《國色芳華》，播出後在台灣也收視熱烈，除了持續在LINE TV維持冠軍，該劇也確定會有第二部續集，觀眾還要再等上大半年。

MyVideo／《我獨自升級2》人氣強

▲▼MyVideo收視週榜（2/3-2/9）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（2/3-2/9）。（圖／MyVideo提供）

改編自南韓小說漫畫的日本動畫《我獨自升級2》，是冬季日本動畫收視表現相當強勁的作品，在台灣各家串流平台都相當受歡迎。最新一週更登上MyVideo收視冠軍。

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