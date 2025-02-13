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《浪姐6》開錄2台灣女星來了！確定版33人名單出爐…網：情懷路線

記者陳芊秀／綜合報導

大陸選秀綜藝《乘風破浪的姐姐》（簡稱《浪姐》）將推出第6季。節目過去讓謝金燕、王心凌、Ella（陳嘉樺）等多位女星在當地人氣大漲，最新一季傳出有4台灣女星參加，而近日展開錄製，確定參加的女星正式曝光！

▲▼《浪姐6》開錄2台灣女星來了。（圖／翻攝自微博）

▲《浪姐6》開錄，網傳確定版33人名單。（圖／翻攝自微博）

《浪姐6》參賽者年齡層從29歲到61歲，年紀最長的是港星葉童，她因《新白娘子傳奇》中的「許仙」而為人熟知，而年紀最輕的李藝彤則曾是女團SNH48成員。此外，還有《創造101》出身的吳宣儀、曾是TWICE候補成員的宋妍霏，而「泰國第一美女」Noon（沃拉娜特旺薩莞）罕見到海外接綜藝露臉，再加上來自烏克蘭的知名Coser卡琳娜等，陣容相當多元，每位參賽者都充滿話題性。

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而台灣代表部分，過去以「瓊瑤首席玉女」走紅的陳德容，因主持《在見愛人》深獲好評的侯佩岑，被列為「確定版」陣容。而先前網傳的林志玲、林依晨、詹雯婷（Faye）、昆凌、徐佳瑩、張芸京、邵雨薇等人，並未被目擊現身錄影。陸網認為，兩人都是在大陸發展了一段時間的台灣女星，因此認為這一季沒有台灣藝人特地跨海接節目，甚至形容這一季走「情懷」路線。

▲▼《浪姐6》開錄2台灣女星來了。（圖／翻攝自微博）

▲▼《浪姐6》開錄2台灣女星來了。（圖／翻攝自微博）

▲網傳《浪姐6》參加的台灣女星是陳德容、侯佩岑。（圖／翻攝自微博）

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