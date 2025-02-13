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張蘭被兒斷絕關係？閨蜜曝光她近況　「開心自拍」挨轟噁心

記者黃翊婷／綜合報導

女星大S（徐熙媛）病逝後，前夫汪小菲與前婆婆張蘭因包機造謠等問題，抖音、微博帳號接連被封禁，甚至傳出汪小菲要與母親斷絕母子關係。不過，中國網友之間近日流傳一段影片，張蘭的最新狀況意外被閨蜜趙姐曝光，她與朋友們開心聚餐、合照，現場氣氛歡樂，卻遭網友痛罵「噁心」、「孫子孫女的媽去世才幾天，都可以這麼開心吃喝玩樂、笑容滿面，也真是絕啊」。

張蘭近況被閨蜜曝光。（圖／翻攝自抖音）

▲閨蜜開直播曝光張蘭（後方自拍中間者）的近況。（圖／翻攝自抖音）

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大S（徐熙媛）2日在日本因流感併發肺炎離世，享年48歲，前夫汪小菲得知消息後，立刻飛來台灣，神情哀戚。但隨後母子倆就因為包機造謠等問題鬧翻，導致抖音、微博帳號被封禁，甚至傳出汪小菲喊話要和母親張蘭斷絕所有關係；張蘭則轉戰至國際版抖音TikTok，並以6字回應斷絕母子關係的傳言，「不信謠不傳謠」。

▲▼張蘭帳號開直播。（圖／翻攝自微博）

▲傳聞汪小菲喊話要與母親張蘭斷絕關係。（圖／翻攝自微博）

但近日中國網友之間流傳一段影片，讓張蘭再次挨批。張蘭的閨蜜趙姐11日開設直播，意外曝光張蘭的近況，趙姐對著鏡頭直言，「大家放心啊，開心時刻，你看看我邊上有一幫人在這臭美呢！粉絲問這什麼時候的照片啊，我說此時此刻。」

而在影片中，只見張蘭似乎正在和朋友聚餐，她坐在桌子前被另外3人圍著，開心自拍，現場氣氛十分歡樂。不少網友看到影片之後，紛紛在微博留言表示氣憤，「噁心」、「孫子孫女的媽去世才幾天，都可以這麼開心吃喝玩樂、笑容滿面，也真是絕啊」、「一臉的虛情假意」；不過，也有部分張蘭的粉絲留言力挺，「佩服蘭姐打不倒的精神，越戰越勇」、「看到這種狀態太替妳高興了」。

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張蘭, 汪小菲, 大S

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