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NewJeans Hanni簽證爭議又反轉！　知情人「她遭洩個資」曝進展

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans在單方面宣布與經紀公司ADOR解約後，於日前公開新團名「NJZ」重新出發，然而，成員Hanni隨即陷入簽證爭議，被爆拒簽ADOR準備好的資料，恐難留在韓國。事隔一日，又出現大反轉，知情人士表示Hanni已經合法取得簽證，並稱被檢舉都是因為「有人刻意洩漏Hanni個資」。

▲▼NewJeans Hanni簽證爭議又反轉「她遭洩個資」。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲NewJeans宣佈將於3月以「NJZ」名義活動。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

根據韓媒《韓民族日報》12日報導，Hanni近來已經透過行政機構合法獲得了新的簽證，而負責此事的相關人士也表示：「Hanni已依照正當程序，成功取得符合居留條件的簽證。」並進一步指出，儘管Hanni是依照既定的行政程序獲得簽證，但因為有心人士非法洩露當事人個資，導致出現大量錯誤報導，甚至引發投訴，「使得她的個資與人權完全未受到保護。」

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▲▼NewJeans Hanni簽證爭議又反轉「她遭洩個資」。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

▲Hanni傳已經合法取得簽證。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）

此前，Hanni被傳若離開經紀公司ADOR，其將不符合簽證的發放條件，恐將成為非法滯留者。而消息傳開後，也引發部分民眾向法務部檢舉Hanni非法滯留，掀起爭議。

另一方面，NewJeans在7日公開了新團名「NJZ」，並將在3月23日以新團名參加表演、發行新歌。對此，ADOR堅定表示公司與成員們之間的合約仍有效，「所謂的合約解約只是單方面的主張。」並請媒體仍以「NewJeans」稱呼該團體。

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