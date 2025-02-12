ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《甄嬛傳》崔漫莉自爆無照酒駕改口「夢到的」　律師曝：虛構仍違法

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星崔漫莉2011年曾參演人氣宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，並扮演「余答應」余鶯兒一角。她日前在直播中自爆無照酒駕，甚至還肇事逃逸，並稱整起事件「很搞笑」，掀起熱議。對此，崔漫莉於12日做出回應，但也遭網友酸「法盲」。

▲▼《甄嬛傳》下架危機！余答應自爆「無照酒駕還肇逃」。（圖／翻攝自微博）

▲崔漫莉在直播中自爆無照酒駕還肇逃。（圖／翻攝自微博）

根據《紅星新聞》報導，崔漫莉在被問到關於無照酒駕一事是否為真實事件時，透過簡訊回覆說：「我說的是我做夢的事情，亂吹牛的。怎麼可能是真實的事情，就是做夢夢到的事情。」否認自己危險駕車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《甄嬛傳》崔漫莉自爆無照酒駕改口「夢到的」。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲崔漫莉澄清一切都是「做夢」夢到的事情。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

不過，律師趙良善表示，即便崔漫莉所說內容全是虛構的，仍可能涉嫌違法，警方有權介入調查。根據大陸《治安管理處罰法》第25條規定，散布謠言或以其他方式故意擾亂公共秩序者，可處五日以上十日以下拘留，及人民幣五百元以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或五百元以下罰款。

據悉，浙江東陽警方已針對崔漫莉的言論展開調查，但目前崔漫莉並不在東陽境內。對此，不少網友留言狠酸「撒謊精法盲」、「本人和余鶯兒人設一致」、「猜中了她肯定會說是瞎編的，為了紅也是拚了」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

去義大利玩「鐵籠海盜船」全程站著！她嚇到腿軟

推薦閱讀

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

後宮甄嬛傳, 甄嬛傳, 崔漫莉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙正平勸架反遭控打人！ 　驚動警方到場「公開錄影畫面還清白」
  2. 河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害
  3. 購物專家志銘東森廣場台北車站直播　徐小可爆帶17人遊泰找不到小孩
  4. 2024年度十大專輯出爐！　林宥嘉、蔡健雅都入選
  5. 孫生穩交G奶女神拒婚挨酸　女友霸氣護愛：他是真的愛我
  6. NewJeans Hanni簽證爭議又反轉！　知情人「她遭洩個資」曝進展
  7. 《甄嬛傳》女星自爆無照酒駕改口「夢到的」　律師曝：虛構仍違法
  8. 陳文茜罹癌又爆心肌炎認：超出我控制！　「治療副作用曝光」
  9. 汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣
  10. 《美國隊長》在台上映「特別場全賣光」　全美首週票房近破億美元

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366