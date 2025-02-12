記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星崔漫莉2011年曾參演人氣宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，並扮演「余答應」余鶯兒一角。她日前在直播中自爆無照酒駕，甚至還肇事逃逸，並稱整起事件「很搞笑」，掀起熱議。對此，崔漫莉於12日做出回應，但也遭網友酸「法盲」。

▲崔漫莉在直播中自爆無照酒駕還肇逃。（圖／翻攝自微博）

根據《紅星新聞》報導，崔漫莉在被問到關於無照酒駕一事是否為真實事件時，透過簡訊回覆說：「我說的是我做夢的事情，亂吹牛的。怎麼可能是真實的事情，就是做夢夢到的事情。」否認自己危險駕車。

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▲崔漫莉澄清一切都是「做夢」夢到的事情。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

不過，律師趙良善表示，即便崔漫莉所說內容全是虛構的，仍可能涉嫌違法，警方有權介入調查。根據大陸《治安管理處罰法》第25條規定，散布謠言或以其他方式故意擾亂公共秩序者，可處五日以上十日以下拘留，及人民幣五百元以下罰款；情節較輕的，處五日以下拘留或五百元以下罰款。

據悉，浙江東陽警方已針對崔漫莉的言論展開調查，但目前崔漫莉並不在東陽境內。對此，不少網友留言狠酸「撒謊精法盲」、「本人和余鶯兒人設一致」、「猜中了她肯定會說是瞎編的，為了紅也是拚了」。

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