毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係

▲社群上可以發現毛弟跟妤妤戴著同一頂帽子。（圖／翻攝毛弟臉書／翻攝妤妤臉書）

圖文／CTWANT

邱宇辰（毛弟）跟妤妤的戀情已發展一年多，從他們的個人社群中，可以找到同遊但分開拍攝的照片。有趣的是，早就有大陸網友發現毛弟跟妤妤社群上的蛛絲馬跡，而該網友似乎是毛弟的黑粉。

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▲去年過年，毛弟到花蓮家族旅遊，在七星潭跟愛犬Momo醬合照，巧合的是，妤妤也po出七星潭照片，右上角還讓Momo醬入鏡。（圖／翻攝毛弟臉書／翻攝妤妤臉書）

有小紅書帳號紀錄毛弟跟妤妤從2023年底開始發展，起初熱戀時還會點讚、戴情侶帽、穿情侶鞋，去年過年，毛弟帶妤妤跟家人一起到花蓮旅遊，妤妤的社群上還若有似無地讓毛弟的愛犬「Momo醬」入鏡，妤妤更被扒出愛用王子邱勝翊品牌「P.STAR」的手機殼，說她是支持「家族產業」。而妤妤也曾分享她與《全明星運動會》成員在去年一同赴日滑雪的合影，表示兩人已穩交不短的時間，朋友們都知道兩人關係。

▲妤妤用的手機殼是王子品牌「P.STAR」，被說是支持「家族產業」。（圖／翻攝毛弟臉書／翻攝妤妤臉書）

而這帳號被發現是黃宏軒粉絲來刻意黑毛弟的，不只記錄下毛弟的戀愛過程，還偷酸毛弟品牌「CHIRSCHIU」疑似是淘寶貨貼標，也有毛弟粉在這帳號下為毛弟護航，認為毛弟這年紀談戀愛交女朋友很正常，也不甘示弱反覆回味黃宏軒與荳荳的「宏荳戀」。

▲妤妤也曾PO出去年與「《全明星》小夥伴」一起赴日滑雪的照片，表示兩人已穩交不短的時間，朋友們也都知道兩人關係。（圖／翻攝自妤妤IG）

毛弟跟黃宏軒在BL劇《關於未知的我們》組CP，在海外收穫許多粉絲，不過戲散後，雙方傳出不合、見面會破局，粉絲早就對立互罵得不可開交。毛弟日前對此現象表達無奈，「身為藝人我們很難去真的管每個人講什麼。」黃宏軒則說自己把社群刪了，對粉絲互槓的情況，兩人似乎都只能雙手一攤。而毛弟跟黃宏軒即便互有立場，檯面上彼此不口出惡言，一個說很少回訊息，一個說很少用社群，都對未來合體與否語帶保留。

對於毛弟疑似交女友，毛弟經紀人向本刊回應，表示毛弟跟妤妤的關係「他們就是朋友」，也澄清當天並不是Double Date，因為王子邱勝翊之前約了20多人一起去日本滑雪，「那天就是剛好大家有空，一起去逛滑雪用品。」

▲妤妤臉蛋身材姣好，有許多粉絲關注。（圖／翻攝自妤妤IG）

▲毛弟（右）跟黃宏軒在BL劇《關於未知的我們》組CP，在海外收穫許多粉絲，不過戲散後卻傳出雙方不合。（圖／結果娛樂）

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