明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

圖文／鏡週刊

明道去年在中國大陸拍戲、直播，事業經營得有聲有色，孝順的他，每年都會回台灣探望媽媽。今年明道特地從農曆年前待到元宵，還陪妻小一起回娘家，長達3週的年節期間相當充實；本刊也直擊明道一家四口逛大街，看得出他是育兒神隊友等級。

▲一對子女開心逛街，明道（右）在後頭十分認分當挑夫。（圖／鏡週刊）



本刊日前目擊，明道與老婆帶著一對子女，現身台北市大直某商場，兩人很有默契一身黑色系裝扮，十分低調。明道先是帶著兒子坐在展示鋼琴前敲打琴鍵，只是活蹦亂跳的兒子坐不了太久就滑下椅子找媽媽，老婆則是抱著女兒走進麵包店採買；採買完，沒等老婆大人開口，明道主動幫忙拎著剛入手的麵包點心，一家人搭手扶梯慢慢逛街上樓。

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▲下午5點多，本刊目擊明道（左）與老婆（右）帶著一對子女現身北市大直商場。（圖／鏡週刊）

▲一家人在一樓的鋼琴展示店內玩起鋼琴，明道（左一）的兒子（左二）看起來興致勃勃。（圖／鏡週刊）

從明道和老婆的互動，不難看出兩人分工十分有默契，逛街時，明道會牽著兒子的手，不讓老婆陷入1打2的苦情境地。沒多久，明道怕兒子腳痠，索性把兒子抱起來，過程中雖不時見到兒子跑來跑去，但明道和老婆的表情依舊氣定神閒、怡然自得。後來明道被一旁專櫃店員認出，店員客氣上前詢問是否可合照，他不加思索答應、大方與店員合影。

▲逛街過程中，明道（前）被專櫃店員認出，他大方應允一同合影留念。（圖／鏡週刊）

▲明道（左）返台現身商場，穿著休閒低調。（圖／鏡週刊）

▲和妻小逛街，明道（右）無論付錢、提貨都跑第一。（圖／鏡週刊）

在走馬看花時，2個小孩手牽手走在前頭，明道與老婆走在後面幫小孩拍照，2人彷彿孩子的粉絲，相當可愛。接著一家人逛到另一間麵包櫃位買麵包，感覺這家人對麵包有著狂熱，走過不錯過，之後一家四口才走進5樓的燒肉店用餐。

▲明道和老婆、小孩開心走進燒肉店用餐。（圖／鏡週刊）

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