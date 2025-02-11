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NewJeans 5人完整體活動尷尬了　Hanni被爆「拒簽ADOR簽證資料」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans槓上母公司HYBE與經紀公司ADOR，她們日前單方面宣布合約無效，展開長期抗戰，然而，5人宣布改名後，第一關必須先面對外國籍Hanni滯留韓國的簽證問題，她的簽證即將在2月底到期，韓媒11日卻爆出她拒簽ADOR準備好的資料，如今去留問題引起關注。

▲▼ NewJeans 5人完整體活動尷尬了　Hanni被爆「拒簽ADOR簽證資料」。（圖／翻攝自NewJeans、NJZ Instagram）

▲NewJeans與ADOR的紛爭還沒結束。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

NewJeans成員Hanni擁有澳洲和越南雙重國籍，由於她並非韓國人，目前持有的「E-6簽證」，是外國人在韓進行演藝活動所發放的簽證，然而，她的簽證即將在2月底到期，日前已經遭檢舉非法滯留韓國，經紀公司ADOR雖不斷溫情喊話「會處理」，但據了解，目前嚴重卡關。

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據韓媒報導，Hanni拒絕簽署ADOR準備好的簽證申請資料，若她沒能尋求其他管道幫忙，將無法在韓繼續活動。對此，ADOR方面回應「無法確認」，簽證問題不透明，也讓歌迷憂心不已。

▲Hanni被爆拒簽ADOR延簽資料。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

▲Hanni被爆拒簽ADOR延簽資料。（圖／翻攝自NewJeans Instagram）

▲▼ NewJeans日前大動作宣布團名為「NJZ」。（圖／翻攝自NewJeans、NJZ Instagram）

▲NewJeans日前大動作宣布團名為「NJZ」。（圖／翻攝自NJZ Instagram）

NewJeans日前大動作宣布改名為「NJZ」，此舉等同於正式展開新團體的活動，只是在她們對外聲稱改名後，ADOR跳出來表示「NewJeans成員與ADOR的專屬合約在法律上仍然有效，宣稱解約一事為單方面的主張。」呼籲媒體在撰寫報導時，依據合法的合約，使用「NewJeans」官方隊名，雙方各持不同意見。

不僅如此，NewJeans於3月在香港有演唱會演出，她們究竟會使用「NJZ」還是「NewJeans」名稱登台，成為外界關注的焦點之一。

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NewJeans, ADOR, NJZ

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