賓士姐「把車暫停路中央」直接進餐廳！仔細一看…竟是最美星二代母女

▲坐在副駕駛的庭庭先下車取東西，沒多久在駕駛座的王彩樺也下車。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

藝人王彩樺近年積極帶大女兒黃于庭（庭庭）在螢光幕前露面，母女倆更合體撈金，陸續接下旅遊節目《媽呀！好好玩》及實境節目《瓜田冠軍的誕生》。日前，時報周刊CTWANT在新北街頭發現王彩樺的座車，愛女心切的她，似乎不放心女兒一個人，竟不顧車子被開罰單的風險，將愛車棄於大馬路上，顯示出她與女兒之間緊密的感情。

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▲母女倆一前一後走進附近的居酒屋，車子就暫停在馬路中央。（圖／本刊攝影組）



▲安頓好女兒的王彩樺，約莫1分鐘後返回車上，開往停車場停車。（圖／本刊攝影組）



1月7日晚間9點39分，一輛黑色賓士停在車道上。不久後，副駕駛座的年輕女子穿著短褲下車，悠悠哉哉地打開後車門拿東西，接著駕駛的女子也下車，兩人不以為意地走進旁邊的日式居酒屋，車子就這樣占用了車道。

令人大為驚訝的是，這兩人不是別人，而是人稱「台灣濱崎步」的王彩樺，與被封為最美星二代的女兒庭庭。或許王彩樺是擔心女兒無法處理點餐事宜，於是先與庭庭進入餐廳，約莫1分鐘後，她才走出居酒屋，將車子移至附近的停車場，再返回與女兒一同用餐。

▲王彩樺與庭庭在居酒屋用餐。（圖／本刊攝影組）



▲一小時後，母女倆用餐完畢，在等候王彩樺繳費時間庭庭縮著身體踱步，似乎覺得很冷。（圖／本刊攝影組）



10點39分，母女倆飽餐後離開居酒屋，前往停車場取車。在王彩樺繳費時，站在車外的庭庭雖已穿上大衣，但依然無法抵擋刺骨的寒風，蜷縮著身體原地踱步。王彩樺注意到後，隨即用遙控器開啟車門鎖，庭庭見狀立刻躲進車內避寒。繳完費後，母女倆開車前往便利商店外停放，副駕駛座再次打開，此時庭庭則獨自到超商採買，隨後抱著幾瓶飲料上車，母女倆滿意地返家。

▲心繫愛女的王彩樺連忙開車門讓庭庭先上車。（圖／本刊攝影組）



▲上車後，母女來到一家超商外，王彩樺將車停在路邊等候，庭庭則獨自下車採買。（圖／本刊攝影組）



庭庭2019年參演創作歌手黃昺翔MV拍攝，甜美長相掀起網友熱烈討論。之後外界敲碗庭庭出道，王彩樺則以學業為由打槍，要女兒現階段先把書讀好再說，直到2022年才正式出道，跟媽媽王彩樺一起接下旅遊節目《媽呀！好好玩》，去年母女倆又相約走出城市、前進農村生活，在《瓜田冠軍的誕生》展現母女倆另一個面貌。

▲王彩樺經常分享兩個愛女的生活照，十足女兒控。（圖／翻攝自王彩樺臉書）



隨著庭庭出社會2年，先前庭庭被問到農曆年是否會包紅包給媽媽？王彩樺緩頰說因為女兒們都還在讀書，所以還沒收過女兒的紅包，但她也提醒庭庭「包多少都是妳的心意」，庭庭則笑喊：「我…到時候再說啦！」

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