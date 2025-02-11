楊冪連3作品滑鐵盧！被選為「2024年度最失望演員」　吳謹言谷底翻身

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸頂流女星楊冪過去曾是「收視女王」，代表作有《小時代》、《三生三世十里桃花》、《宮》等。不過，她近年幾部作品連續遭遇滑鐵盧，轉戰大銀幕也被批演技沒進步，人氣逐漸下滑。最近，她被「2024豆瓣視組年終大賞」選為「年度最失望演員」，她主演的《狐妖小紅娘月紅篇》也被評為「年度扑街製作」。

▲楊冪獲選年度最失望演員。（圖／翻攝自微博）

根據「2024豆瓣視組年終大賞」公布的名單來看，2024年的年度大作《慶餘年2》是最大亮點，透過紮實劇情與眾演員精湛演技，口碑與收視雙收，榮獲年度最佳劇集，男主角張若昀也因其角色范閒獲得了「年度角色」、「年度演員」，《慶餘年2》目前在豆瓣的評分高達7.3分，成為熱門劇集之一。

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說道2024大紅劇集，不能不提讓吳謹言登上新事業巔峰的《墨雨雲間》，該劇最初並不被看好，但隨著劇情的展開，大快人心的復仇題材引發了不少觀眾的興趣，收穫了極高的評價。該劇不僅讓吳謹言翻紅，也捧紅了男主角王星越，讓該劇獲得「年度黑馬」榮譽。

▲吳謹言《墨雨雲間》成2024年黑馬。（圖／翻攝自微博）

楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》與《墨雨雲間》在同一時期播出，但未能延續以往的熱度。該劇無論是收視還是口碑，都未能達到預期，觀眾普遍認為劇情漏洞多，甚至連兩大流量明星楊冪和龔俊的演出也無法拯救收視，被評選為「年度扑街製作」。

事實上，楊冪2024年還推出另外三部作品，包含《哈爾濱一九四四》、電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》。然而，這些作品評價、票房都相當慘澹，尤其是《沒有一頓火鍋解決不了的事》因票房表現不佳而最終撤檔。最終也使得楊冪獲選為「年度最失望演員」，頂流光環逐漸褪色。