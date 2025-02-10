吳鳳回母校任教被傳「演藝工作銳減」　親揭原因澄清：比賺錢重要

記者蔡宜芳／綜合報導

土耳其裔男星吳鳳2015年與台灣老婆結婚，2018年成功拿到台灣身份證。他在1月初驚喜宣布要到母校師範大學當老師，結果竟被傳成是因為演藝工作銳減才去當老師。對此，吳鳳9日發文解釋，並表示「它的意義比賺錢更重要」。

▲吳鳳1月宣布要去師大教書。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

吳鳳表示，他回到母校擔任教師的真正原因，是希望回饋社會和台灣年輕人。他強調，自己在台灣擁有許多工作機會，包括創業、旅遊、Podcast主持和網路發展等，並希望在這些工作之餘，為教育創造更多價值。

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吳鳳指出，台灣的年輕人最需要的是國際觀和自信，而他現在有機會回到師大教書，當然要好好把握這個機會，「大家知道教書不會賺錢，但是它的意義比賺錢更重要！」

▲吳鳳表示自己是想為台灣教育貢獻一份心力。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

在台灣生活了18年的吳鳳，演藝生涯已經超過10年，他表示，自己雖然不像本土主持人一樣活躍，但價值依然存在，期待未來有更多適合他的主持機會，並隨時準備好迎接挑戰。吳鳳還提到，自己是台灣歷史上第一位獲得金鐘獎的外籍主持人，並且現在擁有中華民國身分證，「我的努力跟堅持絕對不會減少。很感謝所有支持我的粉絲跟合作夥伴。我吳鳳，從過去到現在，從現在到未來一定會繼續當台灣人臉上最溫柔的笑容。」