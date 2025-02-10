黃安遭傳死訊嘆名利如浮雲！　談「女星在日去世」：完全沒關注

記者黃皓瑋／綜合報導

定居大陸的資深藝人黃安，因其鮮明的政治立場與發言，經常受到輿論關注，日前以他的「死訊」為題材的哏圖廣為流傳，讓他無奈表示「這2年我一共死了4次」。他今（10日）再度發聲，感嘆「名利如浮雲」，也自曝對「某女星在日本過世」的新聞完全不關注。

▲黃安表示對「某女星在日本過世」的新聞完全不關注。（圖／翻攝自微博／黃安）



黃安今日在微博寫下：「名利如浮雲，不過是因緣際會的產物，緣起就有，緣滅則無，真的沒必要太執著，更不要為了博眼球而去作。」並曬出他在台灣的「最新死訊」。他也談起「某前女星在日本過世」的消息，有感而發：「霸屏了一周，天天熱搜，無人不談，我大概是少數完全不關注的人。因為世間皆是生滅法，眼下不是有人被封號了，過世女星的新聞已不再熱搜，再過一周，逐漸冷卻，再過幾年，我記得……」

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▲黃安的黑白照哏圖近期被流傳。（圖／翻攝自微博／黃安）

日前有網友拿黃安的照片製作黑白照哏圖，寫下「快訊！藝人黃安今下午突去世華銀行匯款」，並在「世」、「華」之間斷句分行，引發討論。事後黃安坦言有收到朋友傳圖，無奈表示：「昨天我的新加坡朋友發給我的，說是蛙島網站發的我的死訊。算一算，這兩年我一共死了四次。」