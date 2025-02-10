張蘭撇清包機造謠者！　前員工「手握證據」出面打臉：到現在還在撒謊

記者孟育民／台北報導

女星大S（徐熙媛）在日本病逝，享年48歲。她離世後，前夫汪小菲緊急飛來台灣，與母親張蘭的一系列行徑成為焦點。張蘭乾兒子的夏健甚至造謠「汪小菲包機帶大S的骨灰返台」，後來因造謠而讓抖音、微博的接連被封禁，微信也宣布將加強對張蘭帳號的巡查，張蘭對此緊急撇清和夏健關係。如今公司前員工「孟賀」也出面打臉張蘭，痛批：「到現在了還在撒謊。」

►更多【大S過世】相關新聞

▲前員工「孟賀」出面打臉張蘭。（圖／翻攝自微博）

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對生財工具抖音帳號被封，張蘭8日回應陸媒《鳳凰網財經》表示「不認同、不接受」。她解釋自己只是點讚了「我是夏小健」的影片，並沒有推薦，但承認自己沒有向汪小菲本人核實講述包機費用影片的內容，不過，她進一步指出，自己本來就很常按讚留言、影片，委屈直呼：「我不可能每個點讚都要審核。」

▲張蘭、汪小菲母子頻頻鬧上版面。（圖／翻攝自微博）



張蘭急撇清夏健鬧出的風波，張蘭公司前員工「孟賀」立馬出面打臉，「2022年妳就認下了這個乾兒子，妳在自己的直播間不是一次反覆的提起過『夏健是你們家的二少爺』，自此他以乾媽稱呼妳，還成為謾罵大S最強嘴皮之一，而妳不但不阻止，反而在他直播間刷禮物、帶節奏，我這都有證據。」

汪小菲母子惡意炒作，靠著不實內容牟利，出事後又緊急撇清關係，孟賀怒嗆張蘭：「到現在了還在撒謊，粉絲看到了吧，這就是你們口中的誠實守信的企業家，大難臨頭各自飛。」

