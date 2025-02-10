直擊／YOASOBI前進臺北大巨蛋！證實：偷偷去場勘　2隻祥獸現身驚呆了

記者吳睿慈／台北報導

日本天團YOASOBI於8、9日來到台北小巨蛋開唱，演唱會完美落幕，2場共吸引2.4萬人到場。不過，他們人氣居高不下，一共吸引60萬人登記搶票。兩位成員Ayase、ikura於10日出席記者會，他們表示很感謝歌迷的支持，「沒想到台灣有這麼多人想看我們的演唱會，聽到數字開心又驚訝」，盼望前進臺北大巨蛋，Ayase也劇透：「我們的團隊有偷偷去大巨蛋場勘，會更努力前進大巨蛋。」

▼▲YOASOBI特別練習中文與媒體拜年。（圖／記者周宸亘攝）



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YOASOBI剛結束台北小巨蛋演出，10日出席慶功記者會，流利中文祝賀媒體「新年快樂，我們是YOASOBI」，看到台下掌聲熱烈，ikura鬆一口氣笑喊：「太好了，我們練習很多次。」在台剛結束2場專場，Ayase大讚：「很厲害，粉絲朋友的活力很強，讓我們做出最棒的表演！」看到台下笑容滿面，讓他們印象深刻，而歌迷在唱到〈或許〉時亮起手機燈光，ikura讚嘆：「小巨蛋的舞台剛好有挑高，往下看的時候就像星空、繁星點點很感人。」

▲YOASOBI第一次體驗台灣的傳統「祥獅獻瑞」演出。（圖／記者周宸亘攝）



記者會請來「祥獅獻瑞」祝賀新年，ikura、Ayase首次看到台灣道地傳統演出，開心地不斷拍手，直呼「好開心」，兩人還拿著紅包袋換取鳳梨、白蘿蔔，象徵「旺旺來」與「好彩頭」，預祝他們前進大巨蛋成功。

台灣粉絲此次吸引60萬人登記，只可惜演出場次有限，2天容納2.4萬人，仍有大批歌迷哀嚎「沒搶到票」，兩位成員10日出席記者會，得知還有很多粉絲沒搶到票，他們表示「我們的團隊有偷偷去大巨蛋場勘，會更努力前進大巨蛋。」Ayase提及新年新希望，「剛剛稍微有提到希望有機會前進大巨蛋，因為我們亞巡還在進行、日本國內演出也還在跑，希望把每一步踏實、表演做好，有機會的話再回來台北與大家見面。」

▼▲YOASOBI感謝粉絲的支持。（圖／記者周宸亘攝）



而這次台灣場合作發行一卡通周邊商品，他們解釋用意「因為每到一個城市就會發售與當地相關的周邊商品，所以台灣是推出一卡通，不管是放在手機或儲值聽音樂，讓我們的音樂充滿在歌迷周邊。」

▼▲YOASOBI期望下一次前進大巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）



記者會尾聲，他們心繫歌迷，Ayase表示：「謝謝這兩天來到小巨蛋看我們的演唱會，也謝謝沒辦法進場仍支持我們的粉絲，規模不是問題，我們希望每場表演做到做好，但既然這次有60萬粉絲抽選，所以希望接下來更加努力，得到更多支持。」ikura也說：「非常謝謝在台灣有那麼多朋友支持我們，謝謝來看我們演唱會歌迷，同時希望下次有機會在更大的場地與粉絲見面，也感謝大家跟周遭朋友推薦我們的音樂，才讓我們在台灣獲得很多人支持，我們會努力再回來跟大家見面。」