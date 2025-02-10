ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

直擊／YOASOBI前進臺北大巨蛋！證實：偷偷去場勘　2隻祥獸現身驚呆了

記者吳睿慈／台北報導

日本天團YOASOBI於8、9日來到台北小巨蛋開唱，演唱會完美落幕，2場共吸引2.4萬人到場。不過，他們人氣居高不下，一共吸引60萬人登記搶票。兩位成員Ayase、ikura於10日出席記者會，他們表示很感謝歌迷的支持，「沒想到台灣有這麼多人想看我們的演唱會，聽到數字開心又驚訝」，盼望前進臺北大巨蛋，Ayase也劇透：「我們的團隊有偷偷去大巨蛋場勘，會更努力前進大巨蛋。」

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▼▲YOASOBI特別練習中文與媒體拜年。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

YOASOBI剛結束台北小巨蛋演出，10日出席慶功記者會，流利中文祝賀媒體「新年快樂，我們是YOASOBI」，看到台下掌聲熱烈，ikura鬆一口氣笑喊：「太好了，我們練習很多次。」在台剛結束2場專場，Ayase大讚：「很厲害，粉絲朋友的活力很強，讓我們做出最棒的表演！」看到台下笑容滿面，讓他們印象深刻，而歌迷在唱到〈或許〉時亮起手機燈光，ikura讚嘆：「小巨蛋的舞台剛好有挑高，往下看的時候就像星空、繁星點點很感人。」

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲YOASOBI第一次體驗台灣的傳統「祥獅獻瑞」演出。（圖／記者周宸亘攝）

記者會請來「祥獅獻瑞」祝賀新年，ikura、Ayase首次看到台灣道地傳統演出，開心地不斷拍手，直呼「好開心」，兩人還拿著紅包袋換取鳳梨、白蘿蔔，象徵「旺旺來」與「好彩頭」，預祝他們前進大巨蛋成功。

台灣粉絲此次吸引60萬人登記，只可惜演出場次有限，2天容納2.4萬人，仍有大批歌迷哀嚎「沒搶到票」，兩位成員10日出席記者會，得知還有很多粉絲沒搶到票，他們表示「我們的團隊有偷偷去大巨蛋場勘，會更努力前進大巨蛋。」Ayase提及新年新希望，「剛剛稍微有提到希望有機會前進大巨蛋，因為我們亞巡還在進行、日本國內演出也還在跑，希望把每一步踏實、表演做好，有機會的話再回來台北與大家見面。」

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▼▲YOASOBI感謝粉絲的支持。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

而這次台灣場合作發行一卡通周邊商品，他們解釋用意「因為每到一個城市就會發售與當地相關的周邊商品，所以台灣是推出一卡通，不管是放在手機或儲值聽音樂，讓我們的音樂充滿在歌迷周邊。」

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▼▲YOASOBI期望下一次前進大巨蛋。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼日本天團YOASOBI小巨蛋慶功記者會。（圖／記者周宸亘攝）

記者會尾聲，他們心繫歌迷，Ayase表示：「謝謝這兩天來到小巨蛋看我們的演唱會，也謝謝沒辦法進場仍支持我們的粉絲，規模不是問題，我們希望每場表演做到做好，但既然這次有60萬粉絲抽選，所以希望接下來更加努力，得到更多支持。」ikura也說：「非常謝謝在台灣有那麼多朋友支持我們，謝謝來看我們演唱會歌迷，同時希望下次有機會在更大的場地與粉絲見面，也感謝大家跟周遭朋友推薦我們的音樂，才讓我們在台灣獲得很多人支持，我們會努力再回來跟大家見面。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【如何證明牠是新竹柴？】黑柴被強風吹到尾巴變直XD

推薦閱讀

大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙

大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

具俊曄發文「鋼琴聲是他彈的」！曲名藏深情告白 好友淚曝真相

吃早餐「驚見野生蔡依林」！她4度巧遇：還露大美背 泳裝洩真實身材

吃早餐「驚見野生蔡依林」！她4度巧遇：還露大美背 泳裝洩真實身材

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S驟逝！詹惟中認有感應到她　懇求1事：才是真正在幫忙

林俊傑被爆秘戀「小20歲網紅」！　女方臉孔絕美…粉絲心碎了

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相「骨灰不會自然分解」最後處理方式曝

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！士林路邊「中空放閃」十指緊扣全被拍

汪小菲精神崩潰「火大切割張蘭」！　吳宗憲出手苦勸對話曝光

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

IU、李鐘碩驚傳情變！　認愛滿2年陸網「瘋傳1截圖」洩感情現況

拒「消費大S」！朱孝天暫停直播帶貨：不想吃人血饅頭

王陽明澳洲打球出意外！「韌帶撕裂、兩處骨裂」返台治療傷勢曝光

唐綺陽運勢／情人節前衝了！金牛感情運旺「水瓶有桃花」獅子一見鐘情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

YOASOBI

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 書展爆插曲！聽眾「突正面倒地抽搐」連俞涵被目擊冷靜反應 全網激讚
  2. 張蘭撇清包機造謠者！　前員工「手握證據」出面打臉：到現在還在撒謊
  3. 嘻哈救世主登超級盃！8萬人合唱Diss神曲　山繆傑克森客串成亮點
  4. 怪物星人頂4度低溫上工　只睡3hrs〈望向暖陽〉追思《娛樂記者》
  5. 王淨「生日約會曹佑寧」！0偽裝現蹤迪士尼 下秒蛋糕被打翻：快哭了
  6. 何豪傑19歲帥兒客串八點檔！　只穿外套一彎腰「超壯巨肌」全都露
  7. 直擊／YOASOBI前進臺北大巨蛋！證實：偷偷去場勘　2隻祥獸現身驚呆了
  8. 專訪／夏天拍開車戲不可開冷氣！　楊一展累到「迴光返照」曝秘辛
  9. 劉雨柔認了「嚴重隱疾纏身」！其實很難懷孕 吐2辛酸：怎麼可能辦到
  10. 大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光！　開心比讚…頭上髮飾成亮點

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366