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橋本環奈霸凌風波害慘新作？主演晨間劇「收視恐破歷史新低記錄」

記者劉宛欣／綜合報導

25歲日本女星橋本環奈被爆料片場霸凌，至今已經換了8位經紀人，更有經紀人罹患適應障礙症。而她從「千年一遇美少女」逐漸成長，廣告代言多又主演NHK晨間劇《御飯糰》，爆發霸凌指控後，她一度險被換角，最終雖留下來，但該劇卻面臨創下歷來最低收視率的危機。

▲橋本環奈主演的《御飯糰》可能打破最低記錄。（圖／翻攝自橋本環奈X）

▲橋本環奈主演劇收視低迷。（圖／翻攝自橋本環奈X）

根據日媒報導，《御飯糰》自1月7日首播以來，收視率大幅下滑，預計將突破2009年《歡迎龜來》創下的13.5%的最低紀錄。與以往的晨間劇相比，《御飯糰》目前的收視率處於13%左右，並且有可能進一步下降到12%。而目前劇情進入後期，正常來說收視率應該會回升，卻未出現上升跡象，距離最終集只剩一個半月，收視率仍在13%左右，可能會破2009年《歡迎龜來》的歷史最低紀錄（13.5%）。

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▲橋本環奈主演的《御飯糰》可能打破最低記錄。（圖／翻攝自橋本環奈X）

▲橋本環奈主演的《御飯糰》可能打破最低記錄。（圖／翻攝自橋本環奈X）

《御飯糰》收視率低迷的原因，除了導演和劇本方面的問題外，最大的一個因素似乎就是橋本環奈的霸凌疑雲。根據《週刊文春》的報導，橋本環奈短短時間內換了8位經紀人，還被爆料她常說「這些人真是沒用」等，負面消息使得不少劇迷對她產生反感，導致劇集的評價進一步下滑。除了主演作受影響，她的廣告代言也岌岌可危，未能出現在業界愛用的名單上，未來如果霸凌屬實，廣告主應該會考慮到形象，撤回代言，到時她可能會面臨數億日圓損失。

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