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李安獲美國導演工會終身成就獎！　笑喊「我來自台灣」台下爆掌聲

記者劉宛欣／綜合報導

國際名導李安拿下第77屆美國導演工會（DGA）頒發的終身成就獎，頒獎典禮上，由《臥虎藏龍》女主角楊紫瓊頒發該獎項。接過獎項後，李安感謝地表示：「我在台灣出生長大。」隨即引起台下觀眾的如雷掌聲。他停頓片刻後，接著再說了一次：「我在台灣出生長大，此時站在台上，像實現了美國夢。」

▲李安拿下終身成就獎。（圖／路透）

▲李安拿下終身成就獎。（圖／路透）

李安現年70歲，曾靠著《臥虎藏龍》獲得奧斯卡最佳外語片獎，並憑藉《斷背山》和《少年Pi的奇幻漂流》兩度摘下奧斯卡最佳導演獎。還曾獲得美國導演工會最佳電影導演殊榮。李安於當地時間9日出席了美國導演工會的頒獎典禮，還幽默地分享自己第一次戴上老花眼鏡參加國際大型典禮，開玩笑說：「我想這大概就是終身成就獎吧。」

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▲李安拿下終身成就獎。（圖／路透）

▲李安從楊紫瓊手中接下獎。（圖／路透）

李安在致詞中回憶起和美國導演工會的首次接觸，當年接到美國導演工會主席的電話時，得知自己因《理性與感性》被提名時十分驚訝，因為他並非工會會員。隨後他還被問為何不加入工會，李安笑答：「因為你們規定第二餐不能吃中菜。」主席則是回達：「那你應該加入，改變這個規定。」最終在《臥虎藏龍》上映當年，美國導演工會成立了亞洲部門，李安也因此加入工會。

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