汪小菲怒宣布「和張蘭斷絕關係」！　提告抖音再轟台灣法官：把大S累死

記者田暐瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛）的前婆婆張蘭及前夫汪小菲因惡意炒作而被抖音無限期封禁，汪小菲不滿到處開砲，微博更瘋傳一張汪小菲在朋友圈的發文，宣布和張蘭「斷絕所有關係」，甚至要正式對抖音提告，連帶台灣法官都罵進去，「我們為了帶孩子四處跑，把媽媽累死了。」

▲汪小菲張蘭大S糾葛不斷。（圖／翻攝自微博／汪小菲、大S）



汪小菲因不滿張蘭連日來在直播中捲入造謠風波，母子再次撕破臉，微博瘋傳一張稱是汪小菲微信朋友圈的截圖，內容指出：「我不孝！但是絕對不能讓這種人獲得支持，她是我媽，我和她的三觀天地不和，我不是東西，我對不起所有人，從今天起要哈（和）她斷絕所有關係，她掙得錢夠活幾輩子了，再找我要命。」

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▲微博瘋傳汪小菲朋友圈發文。（圖／翻攝自微博）



不只如此，截圖更提到要對抖音提告，「這麼審判我不接受！」更開嗆台灣法官：「台灣那個法官不讓孩子回中國，去哪兒都行，我陪了一段時間、她們媽媽為了不回大陸，去了日本，本來就得了重病才去，請問台灣法官你讓孩子回中國大陸有這麼難嗎？你不讓孩子寒暑假回中國大陸，你是什麽居心。現在我們為了帶孩子四處跑，把媽媽累死了。你是個什麽法官？」

▲微博瘋傳汪小菲朋友圈發文。（圖／翻攝自微博）

雖然尚未證實是否真的是汪小菲的朋友圈發文，但許多網友對此表示不以為然，認為這已經不是汪小菲母子第一次放話要斷絕關係，有人更翻出過去發文，稱汪小菲張蘭2022年就曾喊過斷絕關係，諷刺「近4年平均每年斷一次」、「這一幕很眼熟 這幾年上演了多少次誰來數一數啊」。

▲汪小菲張蘭過去多次斷絕關係。（圖／翻攝自微博）