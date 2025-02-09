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Sandy救火《不熙娣》反被網轟！　電視台發聲了「代班不會因此更動」

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，小S（徐熙娣）因過於悲傷向《小姐不熙娣》請假半年，節目將由Sandy（吳姍儒）代班。沒想到，Sandy卻因此反被網友出征，8日更有人指控她很可怕「對素人來賓或是來賓態度很不太友善」，事後經紀人罕見強硬揚言提告，為自家藝人打抱不平，引起熱議。稍早，電視台也做出回應。

▲▼小S、sandy。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee、 sandywis）

▲Sandy救火《小姐不熙娣》卻反被轟。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee、 sandywis）

Sandy因為代班《小姐不熙娣》，引起外界不小的討論跟質疑。電視台稍早回應，「許多觀眾朋友都非常感謝Sandy的情義相挺，代班主持人選也不會因此更動。而錄影時間目前協調中。」據悉目前節目存檔都還足夠，由於事出突然，確切錄影的時間還沒定案。

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節目另一主持人派翠克，也透過經紀人表帶達對Sandy義氣相挺的感謝，「很開心Sandy願意幫忙，一定會努力將節目維持好，等待S姐回歸。」

▲小S請假半年，節目為來動向受到關注。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自吳姍儒臉書）

▲小S請假半年，節目未來動向受到關注。（圖／記者黃克翔攝、翻攝自臉書）

面對網路上諸多攻擊，Sandy經紀人阿連在Threads表示，跟對方工作5年來，只要遇到惡意攻擊，Sandy總是要她忍住還說「沒關係」。直到此次事件，當《小姐不熙娣》聯繫後，阿連就知道「會被罵」，但因為Sandy認為能幫上忙的地方不多，「這也是一種幫忙 ，什麼都沒談就一口答應。」沒想到卻引發風波，讓她不忍發聲。


 

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大s, 小S, 過世, 徐熙媛, 小姐不熙娣, 吳姍儒

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