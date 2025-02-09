閃婚汪小菲是嫁錯人？　網見「大S 10年前PO文」嘆氣了：身心都重傷

▲大S與汪小菲在2010年11月登記結婚，並於2021年11月宣布離婚。（圖／翻攝自大S微博）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）本月2日因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震驚各界，而前夫汪小菲與其母張蘭也備受關注。就有網友近日在看大S以前的影片悼念，不禁思考「如果大S沒有嫁給汪，會不會她人生結局不會這樣」，更直言「S嫁錯人」，引起熱議。

這名網友日前在Dcard以「S嫁錯人」為題發文表示，看了大S以前的影片後，讓她常常在想，如果大S沒有嫁給汪小菲，大S的人生結局是否還會這樣？「畢竟生子這件事，很消耗她的身體」。

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原PO說到，「汪婚內出軌，我想應該也造成她心理上受重傷，還要應付離婚後被前夫前婆婆各種毀謗，壓力值不堪設想，生理心理都重傷，自然壽命相對受影響。致青春，願她在天堂繼續做她的快樂女王QQ」。

除此之外，原PO也發現，小S（徐熙娣）和具俊曄事後發出的聲明，都很明顯對汪小菲有意見，尤其小S針對包機一事的聲明，更對汪小菲三個字都指名了，「很好奇，真的會讓汪小菲進去大S家祭拜嗎？感覺汪沒拜到會大鬧」。

貼文曝光後，不少網友說到，「還記得當初她眼神閃閃發亮的說就認定他了，他們也很愛過吧！只是不知道哪一步走錯了變成怨偶，如果男方消停一點或許可以好聚好散」、「真實的愛情通常都不像童話故事那樣夢幻，如果她沒有嫁給汪，她也不見得會嫁給具，這都很難說，人已經走了，難免會覺得脫離現實因為實在太突然太意外，但是這種說法我覺得太過一廂情願，把這件悲劇責任全要汪揹更是不合理，一碼歸一碼」。

也有人認為，「沒有人有預知能力，也沒有人能夠提前預知結局；他會選擇汪結婚，一定有她的理由在。就像許多被家暴、被恐怖情人的那些情侶、夫妻，最一開始都是很美麗很甜蜜的愛情啊～我不認為她會後悔，她一直都敢愛敢恨，雖然現在汪真的很靠杯，但是他們兩個一定也幸福過的，只是結局不美麗」。

還有網友翻出大S曾在2014年於微博上發文稱：「我和老公在床上逗著玥兒玩，老公突然問我：這是妳想要過的日子嗎？我說：是！這就是我想過的好日子！老公微笑點點頭。這樣幸福簡單的小日子，我想過一輩子！」

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