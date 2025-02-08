陳文茜再被「診出心肌炎」心跳破120下！立即住院：已經無法躺下

記者顧齊祐／綜合報導

66歲資深媒體人陳文茜日前透露罹患比肺腺癌更惡的黑色素癌，且是四期擴散多個器官，二次入院做免疫治療。而近日她回診時，又再被診斷出心肌炎，隨即住院接受治療。好在經過兩天的療程後，她的病情已有了大幅改善。

▲陳文茜罹患黑色素癌。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



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陳文茜今（8）日在Facebook發文寫道「過年期間，心跳每分鐘120下以上，白天多休息，晚上想一直坐著，對身體不好，於是當起大廚，當成勞動」，沒想到幾天之後，她發現自己已經無法躺下，只能夠坐著睡覺。回診時，醫師看完她的血檢報告後，又為她做了心電圖檢查，並立刻安排住院。

▲陳文茜再被診斷出心肌炎。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



陳文茜繼續說道「才住兩天，病情已大幅改善，皮膚白皙，沒有一點點環境污染過敏，空氣比竹子湖還好，又避開寒流」。而為了避免心肌炎的治療影響到免疫治療，醫師在搜集各方專家意見後，決定在免疫治療前四天進行心肌炎的治療。

▲陳文茜經過住院治療，病情已大幅改善。（圖／翻攝自Facebook／文茜的世界周報 Sisy`s World News）



陳文茜也表示希望這週能夠回去主持節目，於是在與醫師討論過後，決定將由心臟科醫師陪同她回到電視台，「一方面保護我，一方面也了解電視台的作業，這是醫院需要學習了解的領域。我的特別護士也會隨行，帶著氧氣」。