最美檢察官辣曬「全裸泡湯照」水中若隱若現！　羞喊：是一大突破

記者顧齊祐／綜合報導

新北地檢署檢察官陳漢章（樂檢）雖然是男兒身，但勇於做自己，經常以女裝亮相，被外界封為「最美檢察官」。農曆新年期間，他與家人一同前往日本京都過年，並在社群平台曬出了自己全裸的泡湯照，讓網友們驚艷不已。

▲陳漢章與家人一同前往日本京都過年。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）



陳漢章在Facebook分享了一系列與家人同遊日本的照片，其中最引人注目的的就是他泡湯的美照，畫面中，他將一頭長髮扎了起來，全裸泡在溫泉當中，僅露出頭部，肉色肌膚在水中若隱若現，讓人看了不禁害羞。

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▲陳漢章曬全裸泡湯照。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）



陳漢章也配文寫道「隔了好幾年，今年我們全家又在京都團圓了，日本天冷，父母平日其實也難以出門走跳，所以貼心的太座提議帶爸媽來雄琴溫泉泡湯」。並感謝粉絲「今年多謝各位的照顧，因為各位的正能量與鼓勵，讓我得以繼續走下去。今年也請各位多多關照嘍」。

▲陳漢章感謝粉絲的正能量與鼓勵。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）



陳漢章也透露「泡湯真的超舒服，水溫超讚，泡完皮膚超光滑，大家知道我不是走豪放（賣肉）路線的，所以這次的泡湯照也算是我一大突破了」，並且幽默地表示「請大家不想看的就快速滑過忽略即可」。

▲陳漢章幽默笑說「不想看的就快速滑過」。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）