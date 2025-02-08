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爆紅歌手李茂珍要來台灣！全場歡送「佛心票價出爐」搶票倒數

記者吳睿慈／台北報導

南韓天才創作歌手李茂珍2021年參加《Sing Again - 無名歌手戰》成名，他所翻唱的〈沒有人嗎〉獲得全場肯定，一夜爆紅受到許多觀眾喜愛。他出道4年，即將首度在3月8日來到台灣開唱，只有2990、2490元2種票價，且福利包含全場歡送，9日上午11點在KKTIX售票網站準時開賣。

▲▼ 李茂珍。（圖／網銀國際影視提供）

▲李茂珍出道4年首度來台開唱。（圖／網銀國際影視提供）

李茂珍宣布3月8日來台舉辦首場演唱會《2025 LEE MUJIN CONCERT [別冊附錄] in TAIPEI》，他出道以來合作過多位偶像歌手，暖聲歌喉擄獲許多台灣粉絲，如今終於來到台灣開唱，歌迷熱烈留言「等了四年終於盼到茂珍來了」、「終於可以聽到茂珍的現場」。

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▲▼ 李茂珍。（圖／網銀國際影視提供）

▲▼李茂珍台灣演唱會共2種票價且全場歡送。（圖／網銀國際影視提供）

▲▼ 李茂珍台灣演唱會共2種票價且全場歡送。（圖／網銀國際影視提供）

近來台灣美食魅力席捲韓國，許多韓星都藉著來台活動的空檔，把握機會大啖台灣美食，未曾造訪台灣的李茂珍同樣期待：「想吃牛肉麵跟珍珠奶茶，這兩個應該是說到台灣就一定會想到的食物吧！」可見已經先做好功課，對韓國現在流行的台灣美食相當熟悉。

除了品嘗美食，李茂珍透露因為曾看過宮﨑駿經典動畫電影《神隱少女》，在確定來台開唱後，特別上網搜尋獨特景色和電影場景相似的九份，開心說：「想要去九份的石頭階梯看看。」來台前已把行程安排妥當，相當期待此趟台灣之旅。

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