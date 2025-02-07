SJ銀赫首次SOLO放話「拿第1就引退！」　真在《音銀》奪冠傻眼了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天團Super Junior成員銀赫除了團體活動以外，也與隊友東海組成Super Junior D&E小分隊，獲得不錯成績，兩人目前也離開老東家SM自立門戶，近日他在出道20年之際終於推出SOLO作品，7日晚間更成功以單曲〈UP N DOWN〉拿下《音樂銀行》冠軍寶座，怎料卻因受訪時的公約，面臨了「引退」危機。

▲銀赫拿下音樂節目冠軍寶座。（圖／翻攝自KBS2）

銀赫的SOLO出道曲〈UP N DOWN〉和人氣女團IVE的〈REBEL HEART〉一起登上了7日《音樂銀行》的冠軍候選，銀赫為此在節目中表示：「如果今天能獲得第一，我就引退。我只要能在《音樂銀行》拿到第一就夠了。」許下驚人的公約，最終，經過計算後，銀赫的〈UP N DOWN〉以7917分獲得了第一，打敗來勢洶洶的IVE。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲東海在一旁舉起「引退吧」標語。（圖／翻攝自KBS2）

銀赫對於成功拿下第一難以置信，感動地說：「真的非常感謝大家，首先要感謝一直以來支持我的ELF，這是我最先要感謝的。」他接著說：「有了大家的支持，能夠進入一位候補，我已經非常感激了，今天來到現場的東海和Super Junior的其他成員們也非常感謝。還有我們公司Odd娛樂所有員工們，真的辛苦了。」一旁好友東海則爆笑地舉著「引退吧」標語。