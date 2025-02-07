周處除三害「邪教教主」原型離世！　徐浩城聲稱「精x能修行」坐擁20億

記者蕭采薇／台北報導

自封「五教共主」，涉及宗教斂財、並以修行之名挑選年輕貌美女信徒組成「仙女班」的華興靈修中心創辦人徐浩城（徐少龍）驚傳離世。他72歲的人生爭議不斷，事蹟甚至成為電影《周處除三害》中「邪教教主」林祿和（陳以文飾）的靈感。

▲《周處除三害》中「邪教教主」林祿和的原型，被認為是徐浩城。（圖／劇照）

《ETtoday新聞雲》獨家報導，72歲的徐浩城已於日前離世，他生前依詐欺、性侵、猥褻等罪收押禁見，於去年1月病危。他從1991年開設道場以來快速累積身家，坐擁市價5億的房產。

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在2020年新冠肺炎疫情爆發期間，徐浩城更出唱片標榜「心靈歌手」，聲稱聽他唱歌就能治病防疫。也在此時，徐浩城遭揭發以靈修為名，2016年起挑選200多位年輕貌美女信徒組成「仙女班」，再以「精液可提升修行」，涉性侵至少6女，並以「是道在親你 、道在擁抱你」洗腦受害女信徒。

▲徐浩城過往因涉性侵案到台北地院出庭，被跟拍時一臉不耐。（圖／記者黃哲民攝）



徐少龍也被視為是電影《周處除三害》中「邪教教主」林祿和的原型，包括與女信徒發生關係、心靈歌手等設定，都有幾分相似。不過如同先前「十大槍擊要犯」劉煥榮被指是陳桂林原型，真實人物僅人物角色作為啟發，並非是完整複製其人生故事。

▲徐浩城以「少龍」為名，新冠肺炎肆虐期間宣稱「歌聲能防疫」。（圖／記者劉昌松翻攝）