ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

億級網紅CEO森田埃及圓夢之旅　見1物震撼...感悟生死觀：活在當下

記者蔡琛儀／台北報導

從網紅成功轉型成為電商創辦人的森田，蛇年假期終於一圓埃及夢到埃及旅行，他興奮表示：「埃及是我一直想去旅行的願望夢想清單！這次趁著過年終於假期可以去實現了！」他稱讚埃及6000年歷史、古文物很壯觀！當地人也很熱情，更觀察到「知識變現」當地會各國的語言的專業人士，在這樣的觀光市場中有獨特的生存價值。

▲▼森田埃及之旅。（圖／翻攝森田IG）

▲▼森田圓夢赴埃及旅遊。（圖／翻攝森田IG）

▲▼森田埃及之旅。（圖／翻攝森田IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

他細心參訪各景點，包括薩拉丁城堡、洞穴教堂、哈利利市集、吉薩金字塔、騎駱駝體驗、埃及博物館，獲得心靈滿滿的洗滌，忍不住讚嘆：「真的太好奇古人怎麼可以創建這麼多的建築，到現在仍覺得不可思議！這在現代社會要撼動多大的成本才能完成，埃及竟然做得到！」

觀看金字塔時，他也體悟自己生命觀：「生離死別是人生必走之路，經過這次埃及旅行更了解自己，會很清楚生命就是一個過程，活在當下把握當下，珍惜身邊的人是更重要的，古人為了法老、皇室建造金字塔希望獲得重生，那是曾經努力過才會有價值，未來若自己生離死別 ，也希望自己為社會留下價值。」

▲▼森田埃及之旅。（圖／翻攝森田IG）

▲▼森田拜訪埃及許多景點。（圖／翻攝森田IG）

▲▼森田埃及之旅。（圖／翻攝森田IG）

森田印象最深刻是體驗了臥鋪火車，因為完全無法洗澡、要共用廁所，所以他為此帶了很多尿袋上車備用，全程搭了長達15小時的火車去阿斯旺菲萊神廟看古文物，自嘲「雖然很像苦行僧的生活，但拋開便利的台北生活，去體驗當地深入了解生活氣息真的很棒！」雖然當地不吃豬肉，每餐以麵包、烤雞、輕食為主，笑說吃得不錯，回台灣還是變胖了。

提到今年旗下電商蛇年目標，森田期許：「2025年更多商業模式讓大家知道我們是一個創業平台，成立四年不僅是賣東西，也能去創造更多價值，輔導更多需要協助的人，這就是我們的企業使命。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄婦遭碎屍棄水溝！　兇嫌清晨5度出門拋屍畫面曝

推薦閱讀

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

快訊／小S身心俱疲暫不回歸《不熙娣》　吳姍儒將代班主持

快訊／小S身心俱疲暫不回歸《不熙娣》　吳姍儒將代班主持

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

陳建州說完安靜回憶大S「下秒PO她們辣舞片」 網傻眼：無法理解！

陳建州說完安靜回憶大S「下秒PO她們辣舞片」 網傻眼：無法理解！

大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

利特深夜1圖哀悼大S！　韓網見具俊曄IG痛批：汪小菲不是人

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

宋哥看不下去「486先生諷刺大S」　喊話廠商：期待儘早切割

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪小菲怒譙張蘭三字經！「妳為什麼老是這樣」不滿老母幫造謠包機

汪小菲飆罵張蘭「15秒影片曝光」！直播全放送 徹底失控：X你全家

小S開撕汪小菲母子意外曝「公司名」！　資深粉絲解析含意哭了

快訊／小S身心俱疲暫不回歸《不熙娣》　吳姍儒將代班主持

陸網瘋傳「汪小菲才是大S的真愛」！　S媽吐真實心聲...秒打臉謠言

陳建州說完安靜回憶大S「下秒PO她們辣舞片」 網傻眼：無法理解！

大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

快訊／具俊曄發文了！「遺產權利全留給S媽」： 不讓惡人接觸家人

快訊／具俊曄韓文版聲明更催淚！　痛喊：天使回去天堂了⋯

張穎穎「人都去世了還在下水軍」　抖出汪小菲結婚第2年就出軌！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

森田

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 有片慎入！活撕人皮《邪降女帝》血腥虐殺　「每兩分鐘嚇爛一次」
  2. 周處除三害「邪教教主」原型離世！　徐浩城聲稱「精x能修行」坐擁20億
  3. 大S骨灰放家中驚傳惹怒鄰居！　砲轟S家人：自私
  4. 大S螢光幕前「最後身影」曝光！　露臉除夕節目成為遺作
  5. 遭無知酸民狂批吃軟飯！　具俊曄「在韓頂流咖位、驚人資產」公開
  6. 張穎穎否認「小S尪牽線介紹汪小菲」　急上火線：根本不認識
  7. 首部沒有主角的電影！　《臨演人生》有如真實版的《喜劇之王》
  8. 「哩洗勒靠喔」張琴私下人超暖！　業界公認「巴掌專家」演員求打
  9. 億級網紅CEO埃及圓夢　見1物震撼...感悟生死觀：活在當下
  10. 最MAN台劇！王識賢「開刀取子彈」秀高超技術 《星空下》集結五大男神

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366