記者蔡琛儀／台北報導

從網紅成功轉型成為電商創辦人的森田，蛇年假期終於一圓埃及夢到埃及旅行，他興奮表示：「埃及是我一直想去旅行的願望夢想清單！這次趁著過年終於假期可以去實現了！」他稱讚埃及6000年歷史、古文物很壯觀！當地人也很熱情，更觀察到「知識變現」當地會各國的語言的專業人士，在這樣的觀光市場中有獨特的生存價值。

▲▼森田圓夢赴埃及旅遊。（圖／翻攝森田IG）

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他細心參訪各景點，包括薩拉丁城堡、洞穴教堂、哈利利市集、吉薩金字塔、騎駱駝體驗、埃及博物館，獲得心靈滿滿的洗滌，忍不住讚嘆：「真的太好奇古人怎麼可以創建這麼多的建築，到現在仍覺得不可思議！這在現代社會要撼動多大的成本才能完成，埃及竟然做得到！」

觀看金字塔時，他也體悟自己生命觀：「生離死別是人生必走之路，經過這次埃及旅行更了解自己，會很清楚生命就是一個過程，活在當下把握當下，珍惜身邊的人是更重要的，古人為了法老、皇室建造金字塔希望獲得重生，那是曾經努力過才會有價值，未來若自己生離死別 ，也希望自己為社會留下價值。」

▲▼森田拜訪埃及許多景點。（圖／翻攝森田IG）

森田印象最深刻是體驗了臥鋪火車，因為完全無法洗澡、要共用廁所，所以他為此帶了很多尿袋上車備用，全程搭了長達15小時的火車去阿斯旺菲萊神廟看古文物，自嘲「雖然很像苦行僧的生活，但拋開便利的台北生活，去體驗當地深入了解生活氣息真的很棒！」雖然當地不吃豬肉，每餐以麵包、烤雞、輕食為主，笑說吃得不錯，回台灣還是變胖了。

提到今年旗下電商蛇年目標，森田期許：「2025年更多商業模式讓大家知道我們是一個創業平台，成立四年不僅是賣東西，也能去創造更多價值，輔導更多需要協助的人，這就是我們的企業使命。」