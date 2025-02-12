ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小孟老師／2月12日星座運勢　週三工作別難過！戀愛運全爆棚

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：合作產生火花

[廣告]請繼續往下閱讀...

感情：愛情綻放光芒

財運：分析市場致富

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：獅子

雙子座

工作：機遇主動送上

感情：愛意湧動不已

財運：精通資源分配

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：雙魚

天秤座

工作：思路清晰有力

感情：深情總是襲來

財運：精算投入倍增

幸運色：粉紅色

貴人：獅子

小人：魔羯

【土象星座】

摩羯座

工作：信任促成進步

感情：戀愛時光閃爍

財運：勤奮努力增益

幸運色：金色

貴人：天秤

小人：射手

金牛座

工作：突破成就亮眼

感情：情感如潮湧來

財運：明智抉擇致勝

幸運色：大紅色

貴人：魔羯

小人：雙子

處女座

工作：領導力受肯定

感情：幸福感爆發來

財運：創新策略致富

幸運色：黑色

貴人：射手

小人：水瓶

【水象星座】

雙魚座

工作：問題輕鬆化解

感情：幸福悄悄降臨

財運：逐步實現目標

幸運色：紅色

貴人：天蠍

小人：處女

天蠍座

工作：數據支持紮實

感情：溫情氛圍融化

財運：緊抓機遇創收

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

巨蟹座

工作：成果得以擴展

感情：情感深厚濃烈

財運：累積經驗增值

幸運色：藍色

貴人：處女

小人：天蠍

【火象星座】

獅子座

工作：目標順利實現

感情：戀愛之花綻放

財運：穩步提升收益

幸運色：淡藍色

貴人：雙子

小人：牡羊

射手座

工作：合作契機倍增

感情：浪漫甜蜜圍繞

財運：財技精湛致勝

幸運色：棕色

貴人：金牛

小人：天秤

牡羊座

工作：策略大獲成功

感情：甜蜜氛圍瀰漫

財運：見微知著創富

幸運色：棕色

貴人：巨蟹

小人：金牛

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【喉嚨借過一下】海豚一口吞維他命還張嘴給飼養員檢查XD

推薦閱讀

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可申請停止親權到成年

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可申請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

《分手擂台》確定不復播掀討論　小嫻、吳怡霈傻眼：欺騙我們感情

《分手擂台》確定不復播掀討論　小嫻、吳怡霈傻眼：欺騙我們感情

最美校花帶女兒「和高中前任吃飯」　簡廷芮曝老公真實反應

最美校花帶女兒「和高中前任吃飯」　簡廷芮曝老公真實反應

《甄嬛傳》下架危機！余答應自爆「無照酒駕還肇逃」　直播網看傻

《甄嬛傳》下架危機！余答應自爆「無照酒駕還肇逃」　直播網看傻

孫生拍臀撩妹遭判刑　媽看不下去：拿15萬養我多好

孫生拍臀撩妹遭判刑　媽看不下去：拿15萬養我多好

大S驟逝！《娛百》小隆抑鬱多日「憶ASOS暖心往事」　哀悼：美麗的天使走了

大S驟逝！《娛百》小隆抑鬱多日「憶ASOS暖心往事」　哀悼：美麗的天使走了

《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼：白開心一場

《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼：白開心一場

六月承認情緒爆炸了！tag李易「跟打仗沒兩樣」求同溫層：只想安靜

六月承認情緒爆炸了！tag李易「跟打仗沒兩樣」求同溫層：只想安靜

薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世：是很大的傷害

薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」！　落淚吐驚人身世：是很大的傷害

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可申請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

《分手擂台》確定不復播掀討論　小嫻、吳怡霈傻眼：欺騙我們感情

最美校花帶女兒「和高中前任吃飯」　簡廷芮曝老公真實反應

《甄嬛傳》下架危機！余答應自爆「無照酒駕還肇逃」　直播網看傻

孫生拍臀撩妹遭判刑　媽看不下去：拿15萬養我多好

大S驟逝！《娛百》小隆抑鬱多日「憶ASOS暖心往事」　哀悼：美麗的天使走了

《分手擂台》回歸確定破局「官方揭真相」！　網全傻眼：白開心一場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

ETtoday每日星座運勢, 星座, 運勢, 小孟老師, 清水孟國際塔羅小孟老師

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 毛弟「女模新歡」超正長相曝光！IG被揪7線索露餡　經紀人親揭兩人關係
  2. 等10年！《信號2》確定明年開播　李帝勳見劇本狂讚：太瘋狂了
  3. S媽半夜二度崩潰心碎「哭喊11字」　網全淚崩
  4. 小孟老師／2月12日星座運勢　週三工作別難過！戀愛運全爆棚
  5. 《上船了各位！》熱度不減　全亞洲熱播機上也看得到
  6. 程予希零遮掩約會斯文男！　「邊走邊聊2hrs」親曝彼此關係
  7. 毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」
  8. 明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一
  9. 最美校花帶女兒「和高中前任吃飯」　簡廷芮曝老公真實反應
  10. 邵庭揭「不婚族→人妻」原因　朝聖聯合公園演唱會爆哭：把握每一刻

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366