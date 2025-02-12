小孟老師／2月12日星座運勢　週三工作別難過！戀愛運全爆棚

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：合作產生火花
感情：愛情綻放光芒
財運：分析市場致富
幸運色：黃色
貴人：牡羊
小人：獅子
工作：機遇主動送上
感情：愛意湧動不已
財運：精通資源分配
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：思路清晰有力
感情：深情總是襲來
財運：精算投入倍增
幸運色：粉紅色
貴人：獅子
小人：魔羯
【土象星座】
工作：信任促成進步
感情：戀愛時光閃爍
財運：勤奮努力增益
幸運色：金色
貴人：天秤
小人：射手
工作：突破成就亮眼
感情：情感如潮湧來
財運：明智抉擇致勝
幸運色：大紅色
貴人：魔羯
小人：雙子
工作：領導力受肯定
感情：幸福感爆發來
財運：創新策略致富
幸運色：黑色
貴人：射手
小人：水瓶
【水象星座】
工作：問題輕鬆化解
感情：幸福悄悄降臨
財運：逐步實現目標
幸運色：紅色
貴人：天蠍
小人：處女
工作：數據支持紮實
感情：溫情氛圍融化
財運：緊抓機遇創收
幸運色：粉紅色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：成果得以擴展
感情：情感深厚濃烈
財運：累積經驗增值
幸運色：藍色
貴人：處女
小人：天蠍
【火象星座】
工作：目標順利實現
感情：戀愛之花綻放
財運：穩步提升收益
幸運色：淡藍色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：合作契機倍增
感情：浪漫甜蜜圍繞
財運：財技精湛致勝
幸運色：棕色
貴人：金牛
小人：天秤
工作：策略大獲成功
感情：甜蜜氛圍瀰漫
財運：見微知著創富
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：金牛
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