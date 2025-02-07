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大S骨灰能否放家裡？　風水師強烈建議「絕對不可以」警告3後果

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於2日猝逝日本，骨灰5日以私人包機返台，小S透過經紀人發聲，證實大S骨灰已回到家中，並透露不會替姊姊舉辦告別式，相關後事家屬相當低調。知名風水師江柏樂表示收到許多人詢問，骨灰能否放在家裡，對此強調建議：「絕對不可以！」

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▲大S。（圖／資料照）

▲大S猝逝在日本火化，骨灰已經回到台灣。（圖／資料照）

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▲大S骨灰已在家中。（圖／記者林敬旻攝）

▲大S骨灰已在家中。（圖／記者林敬旻攝）

江柏樂近日發文，提及許多人來詢問骨灰能否放在家裡？他解釋道：「將骨灰放在家中，輕則會引發小病，重則可能導致重大疾病，甚至可能引發精神方面的問題。」這是因為生者和死者的氣場不應混雜。這樣會導致陽氣被陰氣吸收，從而使家中的運勢變差。

由於江柏樂人在國外無法受訪，為此發文公開自身看法，並形容道：「這就像是活人住進了墳墓或納骨塔一樣，必然會招來不好的運氣，甚至生病或運勢倒退。」他為此強烈建議，骨灰罈應該放在專門的安置場所，而不是家中。

▲▼風水師江柏樂強烈建議，往生者骨灰不適合放家中。（圖／翻攝自臉書）

▲風水師江柏樂強烈建議，往生者骨灰不適合放家中。（圖／翻攝自臉書）

此外，網友詢問若將骨灰做成項鍊掛在身上是否不好？江柏樂解答：「把死人做成骨灰戴在身上一定倒楣，而且往生者會缺少身體的部分，往生者也不好過。」

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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