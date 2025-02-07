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康康爆料跟陳雷有一段　對江志豐有誤解疑他恨過姊姊

記者葉文正／台北報導

中視《綜藝一級棒》邀來音樂製作人江志豐，短期內他再度造訪節目，康康曝原因:「過年前他剛來而已，過年後又來，(因為)上次來收視率飆高，尤其是年輕族群。」康康話鋒一轉，立馬向江志豐道歉:「江老師，以前如果我有對你任何不恭敬的地方，請多多包涵。」

▲音樂製作人江志豐連登《綜藝一級棒》。（圖／中視提供）

▲音樂製作人江志豐(中)連登《綜藝一級棒》。（圖／中視提供）

康康提到，以前對江志豐有些誤解，以為他是靠姐姐入行，結果不是:「如果他要靠他姐姐，他的名字就叫龍志豐就好了。」節目上康康還抖出江志豐曾經恨過姐姐，講述細節時一度讓江志豐好奇，這些事康康怎麼會知道這麼清楚。

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▲音樂製作人江志豐連登《綜藝一級棒》。（圖／中視提供）

▲《綜藝一級棒》歌手輪唱好歌(中視提供)。（圖／中視提供）

江志豐曾經是劉家昌老師的助理，後來被他收為學生，「那幾個月過得生不如死，因為就一直操」，還曾叫他用三個音寫一首歌，而且全部都半音:「那怎麼寫得出來啦。」江志豐提及當時劉家昌教他很多東西，也讓他體悟到人要堅持做對的事，有一天一定會成功。

許志豪、陳孟賢、沈建豪選唱陳雷的經典歌〈最佳男主角〉、〈風真透〉，當康康聽到陳孟賢的另類唱法，直呼「超越原唱」，康康因此也提到一件往事，「聽到這兩首歌我也很感慨，因為當初有一首歌叫〈恁姊仔住市內〉，這是澎哥要寫給陳雷唱的。」但當時陳雷沒有唱，吳宗憲知道後覺得這歌適合康康，就成了康康的歌，眾人聽聞這故事都覺得吃驚。

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