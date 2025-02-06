汪小菲友人幫反擊「誰沒照顧好大S？」　曝他現況：痛到站不起來

記者蔡宜芳／綜合報導

韓星具俊曄和大S（徐熙媛）結婚不到3年，女方就因流感併發肺炎猝逝，他為此悲痛欲絕。沉默數日後，他為了家人出面發聲，並直批大S前夫汪小菲「淋雨裝淒涼」。對此，汪小菲的友人於稍早發聲反擊。

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▲具俊曄6日發聲說明關於大S的遺產處理。（圖／翻攝自YouTube、具俊曄IG）

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汪小菲在3日從泰國飛抵台灣，並頂著紅腫的雙眼懇求媒體「多說她（大S）一些好話」，隨後晚上回到家，還被目擊在住家附近徘徊淋雨，神情哀戚。不過，他在大S生前曾屢次向女方開砲，因此被不少網友質疑「作戲」，連具俊曄6日都在聲明中提到「有位裝很淒涼地淋雨亂跑」，對他的行為相當不滿。

▲汪小菲於3日抵台。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

根據《三立新聞網》報導，汪小菲的友人表示「會準備好開戰」，並反問說：「是誰沒有把大S照顧好？」直指汪小菲先前為了大S於兩岸之間奔波這麼多年，不需要特地在雨中演戲。該友人也透露汪小菲已經崩潰到站不起來，不可能有餘力炒新聞。

汪小菲此次來台，引外界猜測他可能是要來處理關於大S遺產分配一事。律師林智群在社群表示，除非大S已有立遺囑，否則親權若由生父汪小菲拿走，相關遺產三分之二可能也都會由汪小菲掌握。

另一方面，具俊曄表示，將會把大S遺產處理的所有權利交由岳母徐媽媽負責，「熙媛在生前為了保護她最愛的家族，用心血換來的，所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽。」同時提到：「關於家人們，我不要讓任何惡人接觸家人們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人。」

▲具俊曄發文。（圖／翻攝自Instagram／djkoo）