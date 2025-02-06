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小龍女李芷霖IG曬報案單！　「爆討青春費挨酸恐怖情人」再發聲

記者王靖淳／綜合報導

味全龍啦啦隊李芷霖去年傳出和中國CBA聯賽天津男籃的林庭謙交往時被劈腿，最近更有網友在Dcard發文爆料她是恐怖情人，且向前任討6千萬青春補償費，使她得知後氣得報警，今（6）日再透過IG發聲並曬出報案單，並針對近期與她有關的不實消息做出回應。

▲▼李芷霖。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

▲李芷霖傳出和林庭謙討青春補償費。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

李芷霖先是對支持她的人表達感激之情，並重申自己一直反對由不明人士發出的虛假訊息，因其浪費社會資源並造成誤導，「感謝大家的關心與支持。一直以來，我都不希望來自不明人士的不實訊息浪費社會資源，但為了避免誤解，我還是決定在此澄清。」

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▲▼李芷霖。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

▲李芷霖已到警局報案。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）

李芷霖提到，網路上流傳與她有關的謠言不但毫無依據，而且錯誤連篇，她認為是出於惡意的捏造。她坦言，這些不實消息對她及家人造成極大的困擾和心理壓力。為了維護個人名譽，李芷霖表示決定採取法律行動，並已向警方報案，希望透過法律途徑來讓事情得以澄清。

▲▼李芷霖被網友爆料（圖／翻攝自Dcard）

▲網友發文指控李芷霖是恐怖情人。（圖／翻攝自Dcard）

最後，李芷霖呼籲大家在面對類似的不實訊息時應增加警覺，不要輕信或轉發，以防謠言進一步擴散。她希望大家能共同努力，維護一個健康且真實的網路環境，並再次感謝所有人對她的理解及支持，「如果在網路上看到類似的訊息，希望大家能多一分思考與查證，一起維護健康、真實的網路環境。再次感謝大家的理解與支持！」

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啦啦隊, 味全龍, 小龍女, 李芷霖, 林庭謙, 交往, 劈腿

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