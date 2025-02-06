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周予天自立門戶驚喜宣布「愛的結晶」曝光了　周興哲被蒙鼓裡

記者蔡琛儀／台北報導

周予天今在社群寫下：「抬頭仰望藍天卻映襯著心碎，妳是否會在風裡，聽見我的名字？」原來是為了將推出新單曲〈Blueskies & Heartaches〉做宣傳，周予天說，這首新歌對他來講有特殊的情感，因為是他自組公司的第一個「孩子」，完全由他一手創作，並主導所有製作、MV相關事宜。

▲▼周予天〈Blueskies & Heartaches〉。（圖／天立揚製片提供）

▲周予天推出新歌〈Blueskies & Heartaches〉。（圖／天立揚製片提供）

他表示：「這首歌也是這幾年創作以來，打破卡關的第一個開始，催生的過程很順、曲和詞只花2至3個小時就完成！」他還特別在歌曲中埋下彩蛋，一句「你說過 藍色是你最愛的顏色」，致敬弟弟周興哲破億金曲〈怎麼了〉，還精心將原曲的鼓點編進來，周予天沒有讓周興哲知情，等到作品完成後，請周興哲來聽，讓他開心直說：「這首歌真的很好聽！」

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周予天獲天王庾澄慶欽點，加入《騎吧！哈林小隊》主持群，更一舉拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎，但他心中始懷音樂夢，自疫情已來就不忘創作，但他回想起來當時遇到撞牆期，「常常寫了曲，卻生不出詞，或有了詞，但對曲no fu，抑或都寫到了一半，就卡關擱置。」周予天當時也曾對自已懷疑，花了不少時間調適自己。

▲▼周予天〈Blueskies & Heartaches〉。（圖／天立揚製片提供）

▲周予天新歌是他自己開公司後的第一個作品。（圖／天立揚製片提供）

直到去年三月，周予天在創作時，突然文思泉湧寫出了這首〈Blueskies & Heartaches〉，深受西洋創作天王Lauv和Keshi啟發的他，開心可以寫出一首自己滿意的作品，反而是想歌名的時間比詞曲創作的還來得長。在拍攝主視覺時，周予天特別換上了正裝，展現斯文的帥氣，眼前一朵浴火的玫瑰，視覺感強烈。

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