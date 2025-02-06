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布萊德彼特30年前盛世美顏再現！　《火線追緝令》犯罪經典重返大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

由奧斯卡名導大衛芬奇執導的經典犯罪電影《火線追緝令》，今年迎來上映30週年紀念，片商特別推出4K數位修復版重返大銀幕。該片集結布萊德彼特、摩根費里曼兩位好萊塢巨星聯合主演，全片以聖經「七宗罪」串聯一場場殘忍至極的凶殺案，當年上映時即引發轟動。

▲《火線追緝令》布萊德彼特。（圖／華納提供）

▲《火線追緝令》布萊德彼特當年帥氣模樣。（圖／華納提供）

《火線追緝令》更被全球影迷譽為犯罪電影的經典必看之作。本次重映除4K數位修復版以外，也首度推出 IMAX 規格，讓觀眾能大銀幕享受震撼劇情之餘，更能親睹布萊德彼特在32歲時帥度爆棚的盛世美顏，將影迷們的回憶殺。

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《火線追緝令》劇情描述一位即將退休的資深警探(摩根費里曼 飾)與一位剛入行的菜鳥警探(布萊德彼特 飾)，聯手追捕一名以聖經七宗罪為殺人動機的連環殺手。兩位主角雖性格迥異，卻在共同追捕罪犯的過程中建立深厚情誼。這部電影不僅是布萊德彼特與摩根費里曼首次合作，更為兩人奠定了影壇地位，成為影迷心目中的經典組合。

《火線追緝令》本次透過4K數位修復技術，帶來更加清晰、細緻的畫面，也透過重新調光，完美呈現出導演大衛芬奇精心設計的畫面細節，而首度推出的IMAX版本彷彿讓觀眾身歷其境，感受故事的黑暗氛圍與緊張刺激，值得影迷進戲院以大銀幕重溫電影帶來的震撼感受。《火線追緝令》4K數位修復版 將於2月27日上映。

 

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布萊德彼特, 火線追緝令

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