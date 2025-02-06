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白安罕見「演出超糗畫面曝光」！　不忍了：我要留在去年

記者蔡琛儀／台北報導

白安推出新歌〈我把你留在去年〉，將不再適合自己的回憶與故事留在去年，她分享自己之前在新竹演出時，被風吹到頭髮全亂還一度站不住身體的畫面，是她最想留在去年的糗事，「我要把這個留在去年！！！」相當逗趣。

▲▼白安〈我把你留在去年〉。（圖／相信音樂提供）

▲白安推出新歌〈我把你留在去年〉。（圖／相信音樂提供）

有別以往的電子曲風，新歌MV中她輕快地操弄著電子樂器，白安說：「這次的MV很放鬆，沒有複雜的內容，但希望能把歌曲很簡單、玩樂的氛圍傳達給大家！」並透過日曆帶領大家揮別過去，復古電視機呈現她的內心情感與記憶變化，她也在同個空間裡與自己對話，更勇敢地邁向新的自己。

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白安也坦言，想把熬夜、吃宵夜的壞習慣留在去年，白安說：「因為寫歌很容易熬夜，希望新的一年可以保持好的生活作息，用健康的體魄迎接我的新專輯。」她也提到歌迷到場支持時常常會從台下拍攝照片，留下紀念的同時難免會有較不好看的角度：「有時候會有一些鼻孔很醜的照片，希望把這些畫面都留在去年！」

▲▼白安〈我把你留在去年〉。（圖／相信音樂提供）

▲▼白安想把去年演出的出糗畫面和壞習慣留在去年。（圖／相信音樂提供、翻攝白安Threads）

▲▼白安。（圖／翻攝白安Threads）

新的一年新的開始，白安在過年前夕前往好友宇宙人小玉的家，替他將捨不得丟掉的東西通通在年前整理清空，除了將過期的食物、沾滿灰塵的小物清除外，還看見他隨意置於地上的「金曲獎盃」，以及客廳桌上擺滿歌迷朋友充滿愛的卡片。白安將小玉的家徹頭徹尾斷捨離，白安也分享：「我覺得從一個人的家可以看出他的性格，小玉就是個很包容的人！」而他過年期間則在家陪媽媽玩老鼠牌，還帶高齡90歲的阿嬤去吃buffet，過得相當充實。

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