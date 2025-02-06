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蔡亘晏醫院拍戲染A流「高燒40度」躺平3天　自費1800打流感點滴！

記者黃庠棻／台北報導

大愛新戲《生日快樂》今（6）日舉辦媒體茶敘，該片由蔡亘晏、游君萍、黃露瑤、郭文頤（大文）主演，四人在劇中詮釋位於東台灣提供安寧服務醫院的護理師，戲裡有為病患舉辦婚禮、畢業典禮、生日派對、生前告別式的劇情。

▲游君萍、蔡亘晏、郭文頤（大文）。（圖／記者黃庠棻攝）

▲游君萍、蔡亘晏、郭文頤（大文）出席《生日快樂》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

談到最近流感肆虐，蔡亘晏透露去年在拍攝《生日快樂》時，曾有得A流的經驗，當時她身體相當不舒服，幸好該片片場就設在醫院內，道具滿滿的都是病床，因此眾人趕緊攙扶她躺在床上休息，後來高燒一直不退，一量之下發現燒到近40度。

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▲游君萍、蔡亘晏、郭文頤（大文）。（圖／記者黃庠棻攝）

▲游君萍、蔡亘晏、郭文頤（大文）出席《生日快樂》媒體茶敘。（圖／記者黃庠棻攝）

隨後，蔡亘晏馬上就在醫院掛了急診，才發現不舒服的情況是感染了流感，幸好當時沒有傳染給劇組，所有演員、工作人員都沒事，她分享當時生病的情況，表示自己聲音消失了好幾天、全身痠痛，在飯店躺平了整整兩天，除了吃克流感之外，醫生也建議他自費施打1800元的流感點滴，對方強調「我們醫護人員都會打」，她笑說「應該有效，痊癒速度大概快了兩天」。雖然熬過一次流感，她坦言目前沒有施打疫苗，小孩也沒有。

▲▼第58屆電視金鐘獎戲劇類星光大道，蔡亘晏（圖／攝影中心攝）

▲蔡亘晏拍戲期間感染A流。（圖／攝影中心攝）

此外，蔡亘晏的老公黃健瑋先前陷入性侵風波，近期都沒有推出作品，她透露丈夫最近應該沒有戲劇邀約，不過有準備一些新的企劃，直呼是「斜槓、副業」，未來應該有想要開設武術學校，直言「未來會往這目標執行，開班授課」。

▲▼蔡亘晏發文挺黃健瑋。（圖／翻攝自Instagram／bao.flower）

▲蔡亘晏曝黃健瑋近況。（圖／翻攝自Instagram／bao.flower）

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