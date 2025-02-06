ØZI開工爆喜訊！　親揭好日子就在3月：心情挺複雜

記者蔡琛儀／台北報導

相隔兩年，ØZI宣布將在3月22日再次登上北流舞台開唱，身兼演唱會與新專輯的製作人，ØZI整個春節都忙著籌備內容，完全閒不下來，ØZI表示：「目前心情挺複雜。一方面非常期待能夠透過演唱會呈現籌備了很久的新作品，但同時也因為需要兼顧演唱會的籌備與新專輯的製作，感到壓力山大。但整體上是很開心的！」

▲ØZI相隔兩年再登北流開唱。（圖／華納音樂X寬宏藝術提供）

演唱會的概念圍繞著「漩 · 渦」（SWIRL）這個主題，ØZI指出：「我把自己想像成漩渦的中心點，在混沌中尋找和諧。我每一次的創作形態一直在變化，所以常常會做很不一樣的音樂曲風，每一首都跟上一首差很多。這次演唱會/專輯，我想把我的這些面向全部用R&B交織在一起，完整呈現我的每一面。」

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這次演唱會將會以R&B歌曲為主，相較於兩年前的演唱會，將帶來截然不同的感受，ØZI形容：「這次的演唱會比上次少一些野蠻，多了些時髦感。」

他音樂生涯中也曾跨刀許多歌手，對於演唱會上是否能有機會看到合作舞台，ØZI賣關子說：「我會表演每一首新作品，至於嘉賓，來了就知道。」演唱會門票將在8日中午開賣，詳洽寬宏售票、萊爾富及OK超商。