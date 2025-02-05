日女星IG證實老公過世：無法接受！　嫁社長尪2年痛心發聲

記者王靖淳／綜合報導

31歲日本寫真女星小島琉璃子2年前宣布嫁給小2歲的三溫暖業社長北村功太，便漸漸淡出螢光幕，不料昨（4）日傳出夫妻倆受傷緊急送醫、男方不治身亡的噩耗。為此，小島琉璃子今（5）日透過IG發文，心痛證實老公過世的消息，同時也坦言無法接受。

▲小島琉璃子夫婦驚傳負傷送醫，男方身亡。（圖／翻攝自Instagram／ruriko_kojima）

小島琉璃子在IG發文證實老公於2月4日不幸去世的消息，得年29歲。小島琉璃子對於不能提供更多關於老公去世的詳細情況表示遺憾，並請求外界的理解與尊重。她回顧與老公共度的時光，對未來許多未完成的事表達深深遺憾，同時也坦言，丈夫的突然離去令她至今難以接受這個現實。

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▲小島琉璃子婚後淡出螢光幕。（圖／翻攝自Instagram／ruriko_kojima）

此外，據日本警方表示在4日台灣時間下午2點左右接獲報案，有人指稱北村功太在東京港區某公寓內失去意識。根據調查結果，北村疑似自行吸入危險氣體，在送醫後搶救不治；而小島琉璃子雖一開始傳出是輕傷，但知情人士透露：「她在丈夫被救護車送往醫院後，感到身體不適，因此也被送醫治療。」目前沒有生命危險。

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