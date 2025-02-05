記者吳睿慈／綜合報導

南韓網紅Channel Korean Jay（채코제，Park Jaeil）以介紹旅遊景點出名，YouTube頻道擁有76萬人次訂閱，5日驚喜宣布即將結婚，他與未婚妻命運般地在飛機上相遇，感性表示「她與我不同，是位賢明又理性的人」，感性告白文引起一陣熱議，粉絲接續送上祝福。

▲Channel Korean Jay參演過許多旅遊節目。（圖／翻攝自Channel Korean Jay IG）



Jay於5日通過頻道發表喜訊，「大家好，我是Jay，有個好消息想分享，因此提起了筆寫下文字，我要結婚了。」他經營頻道6年來，感謝粉絲一路的支持，不知不覺成長到76萬訂閱，「這段時間託大家的關心與應援，讓我可以不倦怠繼續經營頻道，再次說聲謝謝」。

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▲▼Channel Korean Jay親自宣布「我要結婚了」。（圖／翻攝自Channel Korean Jay IG、YouTube）



他與未婚妻相遇宛如電影場景，「是在我搭乘的飛機上偶然相遇，偶然的第一次見面促成姻緣，然後愛情的種子就發芽了，她與我不同，是位賢明又理性的人，更重要的是，是位真心希望我幸福的好人。」由於未婚妻並非圈內人，他的字句裡保護著對方的身份，強調「有件事想拜託大家，妻子並非YouTube圈內或相關傳媒的人，她從未受到如此關注，我相信大家會對她感到好奇，但有可能會對她造成負擔，希望大家諒解」。

Jay並未公開女方身份，並承諾未來拍片計畫不會生變，如果沒有訂閱者，如今就不會有他，會繼續用旅遊題材的影片報答粉絲給予的支持。文章貼出後，獲得大量網友留言祝福，在韓掀起熱議。