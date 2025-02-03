大S年前燦笑牽著他同框！　韓媒哀痛：具俊曄斷聯，親友找不到他⋯

記者吳睿慈／綜合報導

大S（徐熙媛）3日被證實因流感猝逝日本，享年48歲。她與老公具俊曄再婚不到3年，如今天人永隔，死訊傳回韓網，數家韓國媒體盼望向具俊曄本人查證消息，但根據外媒報導，具俊曄目前處於斷聯狀態，就連親友也聯絡不到他，令粉絲相當擔憂。

▲大S、具俊曄年前一起出席王偉忠長女歸寧宴。（圖／翻攝自臉書）



具俊曄自結婚以來，不吝嗇在社群網站上放閃，他與大S一起度過聖誕夜、跨年，甚至連1月25日還一起出席王偉忠長女歸寧宴，夫妻倆緊牽著彼此的手，兩人笑得甜蜜又幸福，親密的同框照，讓網友更無法置信，錯愕表示「走得太突然」。

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▲韓媒報導具俊曄處於斷聯狀態，親友也找不到他。（圖／翻攝自大S微博）



▲韓媒傳出具俊曄人在台灣，但親友聯絡不上他。（圖／翻攝自theqoo）



怎料，大S於3日被證實因流感猝逝日本，綜合韓媒報導，多家當地媒體打給具俊曄本人求證，但皆電話未接。《STARNEWS》進一步透露，具俊曄身邊親友受訪表示「還沒收到徐熙媛離世的消息，據了解他現在人在台灣，但聯絡不上具俊曄。」具俊曄現處於斷聯狀態。

《NEWSEN》稍早也跟進報導，負責具俊曄韓國演藝活動的相關人士同樣聯絡不上本人，具俊曄目前斷絕了所有與韓國方面的聯繫。

▲具俊曄為了大S來台定居，把重心全放在台灣。（圖／翻攝自具俊曄IG）



小S經紀人3日上午代為發聲明證實噩耗，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever！」