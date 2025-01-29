小嫻「挨酸有錢真好」8字直球反擊　豪砸1400萬屏東買房

記者王靖淳／綜合報導

女星小嫻（黃瑜嫻）近年回歸學生身分，考上屏東大學音樂系，平時不忘透過社群與粉絲記錄生活的她，日前公開花1400萬在屏東買房的喜訊，同時也曝光新家的內部裝潢，貼文及照片曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，不過也出現酸民留言吐槽她「有錢真好」。為此，小嫻以8字內容反擊了。

▲小嫻會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

小嫻開心宣布買房，並形容這是場遲來卻充滿熱情的冒險，因為她為了學業勇敢踏出新的一步，還特地規劃一間專屬琴房，讓音樂成為人生下半場的重要夥伴。她感性表示：「花不一定要提早盛開，稍晚的花期，也能綻放光芒，收穫甜美的果實。」這次的決定，對她而言不只是實現夢想，更是送給自己的一份特別禮物。

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小嫻近年重返校園，並坦言由於從恆春通勤到屏東，每天往返需花費將近4小時，對學習帶來不少挑戰。她思考後決定，若能擁有一個屬於自己的空間，或許能更好地生活與學習。她回憶看房的那一刻，「一走進去，我的心瞬間就被融化了——陽光從大大的窗戶灑進來，安靜而明亮。」當下她腦海中立刻浮現：「這是我的琴房！」於是，立刻籌畫打造夢想中的空間，還特別請來專業團隊測量環境分貝，確保琴房的隔音品質。

▲▼小嫻回覆網友留言。（圖／翻攝自Facebook／小嫻黃瑜嫻）

除了琴房規畫，小嫻分享在新家做的特別設計。她放棄傳統的沙發，改以收納書櫃和大桌子，並將桌子擺在窗邊，因為這樣她每次讀書、寫功課、吃飯時，都可以看到窗外的陽光和天空。她透露，自己感受到久違的青春氣息，並表示買房的決定或許在外人看來有些「瘋狂」，但對她而言，這正是一份送給自己的珍貴禮物。貼文曝光後，雖湧入許多粉絲留言祝福，不過也出現網友酸她有錢真好。為此，她則展現高EQ反擊對方：「有努力在賺錢真好。」