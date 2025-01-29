A-Lin愛徒「唱完小巨蛋爆後遺症」　回家狂做夢苦練心聲曝

記者王靖淳／綜合報導

「新生代率真舞姬」琟娜Verna年前受A-Lin之邀，在A-Lin《A-LINK WITH PASSENGERS-最終站》3場台北小巨蛋擔任開場嘉賓，表演大受好評。為此，她分享這三天的心情，除了自評80分之外，同時也認為自己還要再進步才行。

▲琟娜Verna是A-Lin愛徒。（圖／谷優娛樂提供）

談到擔任金曲歌后A-Lin小巨蛋開場嘉賓，琟娜Verna滿是感激之情，回想得知當下更驚呼：「不敢相信！」當被問到當時A-Lin有沒有給予勉勵，琟娜Verna則表示：「A-Lin姐說人生苦短必須性感～要我好好享受舞台。」透露對方很灑脫地對她說：「開場就交給妳了！」讓她頓時覺得責任重大，因此便自動自發趕緊召集舞者練舞去。

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▲琟娜Verna分享登小巨蛋的後遺症。（圖／谷優娛樂提供）

事實上，琟娜Verna這次為登上小巨蛋做了很多準備，「試了很多套衣服，換了更高的高跟鞋有點暈眩，但為了必須性感我要忍住！頭暈我不怕！只怕不夠辣！」這次破蛋雖對她而言充滿紀念，但卻不是琟娜Verna的第一次。她回憶先前舞者時期時，為不少前輩們伴舞，「這次卻是以不同的身分站在小巨蛋，很感慨，很感謝A-Lin姐在籌備這麼重要的演唱會時還能想到我」，更加碼自爆至今做夢，都會夢到為連登三天小巨蛋苦練的情節。

▲琟娜Verna祝大家蛇年行大運。（圖／谷優娛樂提供）