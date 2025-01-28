費翔9旬高齡母去年辭世　迎新年落淚：今年過年家裡沒人了

記者劉宛欣／綜合報導

費翔在近日為電影《封神2：戰火西岐》進行宣傳時，談到了自己過去一年的心情及家庭變故。他在被問及過年計畫時提到，去年已故的母親，當場情緒激動，語帶哽咽表示：「她93歲離開，我很幸運能夠陪伴她這麼多年，但今年是第一年家裡沒人了。」費翔的情感流露，讓在場的每個人都感到動容，但隨即他也轉移話題，表示這次的宣傳安排正好有14天時間，他非常高興能夠與《封神2》的演員們一起過年，並覺得這樣的安排對自己來說是一件美好的事。

▲費翔9旬高齡母親去年辭世。（圖／翻攝自微博）

費翔在電影《封神2：戰火西岐》中飾演「紂王」一角，這部電影邀請了黃渤、于適等知名演員參與。該片的預售票房已經突破1億元人民幣（約4.54億台幣），成為春節檔期最受矚目的影片之一。這也為費翔帶來了不少的關注，尤其是在這個特殊的時刻，他的情感回應也讓粉絲們更加關心他的近況。

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▲費翔感嘆第一次家中沒人一起過年。（圖／翻攝自微博）

畢麗娜來自哈爾濱，曾在台灣的廣播電台擔任主持人，晚年則移居上海。她於2024年去世，享年93歲。費翔在母親過世後，曾在社群上分享了她安詳辭世的消息，並表示：「此時，我雖然心碎，但依然為她的一生感到無限的驕傲和感恩，她永遠在我心中，在無數人的回憶和懷念中。」

此外，費翔在過去的綜藝節目《旗開得勝》中透露，母親擅長紫微斗數，全球都有不少人排隊找她算命，包括許多演藝圈的人士。