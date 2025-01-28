ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

費翔9旬高齡母去年辭世　迎新年落淚：今年過年家裡沒人了

記者劉宛欣／綜合報導

費翔在近日為電影《封神2：戰火西岐》進行宣傳時，談到了自己過去一年的心情及家庭變故。他在被問及過年計畫時提到，去年已故的母親，當場情緒激動，語帶哽咽表示：「她93歲離開，我很幸運能夠陪伴她這麼多年，但今年是第一年家裡沒人了。」費翔的情感流露，讓在場的每個人都感到動容，但隨即他也轉移話題，表示這次的宣傳安排正好有14天時間，他非常高興能夠與《封神2》的演員們一起過年，並覺得這樣的安排對自己來說是一件美好的事。

▲▼費翔9旬高齡母親辭世。（圖／翻攝自微博）

▲費翔9旬高齡母親去年辭世。（圖／翻攝自微博）

費翔在電影《封神2：戰火西岐》中飾演「紂王」一角，這部電影邀請了黃渤、于適等知名演員參與。該片的預售票房已經突破1億元人民幣（約4.54億台幣），成為春節檔期最受矚目的影片之一。這也為費翔帶來了不少的關注，尤其是在這個特殊的時刻，他的情感回應也讓粉絲們更加關心他的近況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲費翔「完全不想回到年輕」。（圖／翻攝自微博／費翔）

▲費翔感嘆第一次家中沒人一起過年。（圖／翻攝自微博）

畢麗娜來自哈爾濱，曾在台灣的廣播電台擔任主持人，晚年則移居上海。她於2024年去世，享年93歲。費翔在母親過世後，曾在社群上分享了她安詳辭世的消息，並表示：「此時，我雖然心碎，但依然為她的一生感到無限的驕傲和感恩，她永遠在我心中，在無數人的回憶和懷念中。」

此外，費翔在過去的綜藝節目《旗開得勝》中透露，母親擅長紫微斗數，全球都有不少人排隊找她算命，包括許多演藝圈的人士。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

求婚號召朋友大跳抖音舞　新娘點頭了：就愛這類的

推薦閱讀

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

Lisa賀新年說「Chinese Lunar New Year」　陸網嗨翻：立場正確

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

除夕10禁忌一次看！誤踩「這地雷」衰整年 命理師揭守財庫秘訣

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《鬧著玩》黃云歆除夕嫁了！「浩子帶女兒現身證婚」紅包寫滿字 她看完淚崩

蔡允潔小年夜證實懷孕了！喜PO超音波照 曾認1年半沒愛愛「求醫開春藥」

拍床戲「螢幕上看不見的4內幕」！男星起生理反應…反射動作被讚爆

丫頭、郭書瑤淚崩：房子買旁邊，我以後養妳　5對「沒想到是閨蜜」組合

正妹女優偷情已婚球星「球場激戰片被挖出」！背景正在比賽　網看傻眼

Luxygirls場邊被壓頭「蹲下前後片」外洩！網：台啦啦隊怎變這樣 她首發聲

黑絲妹紫南宮前辣舞！真實原因曝：讓土地公開心 起底本尊「是樂天女孩」

央視春晚陣容公開！　「4台灣藝人登台」最高收視點預計出爐

林葉亭爸曾得10大傑出青年！　平常養生「突愛吃1食物」確診失智症

安心亞破尺度「全身透視」！唱《紅白》內衣褲被看光 超兇身材包不住

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

費翔

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳慷仁、邵雨薇久違甜蜜同框放閃了！曬超Q手寫春聯喊：老吳❤️
  2. 富士電視台「馬拉松記者會」開超過10hrs！破紀錄累到高層面露痛苦
  3. 泰BL劇「禁斷戀灑狗血」取代純愛！　9CP官配PK新搭…火花決定一切
  4. 東洋乳神天木純新年放送南半球！「兩小塊布遮重點」老司機噴鼻血
  5. 清皇帝極樂5大SOP！行房「限時30分鐘」太監站門口聽　事後還要存檔
  6. 費翔9旬高齡母去年辭世　迎新年落淚：今年過年家裡沒人了
  7. 初一拜天公最佳時間曝光！《角頭》張再興蓋宮廟　揭過年拜拜靈驗眉角
  8. 陳盈潔保外就醫近況曝光！　好友許常德揭朱海君「私下暖舉」
  9. 天王嫂訓練營培訓SOP大揭密！「整型→人設全包」　入會費就要500萬
  10. 火星人布魯諾新歌邀Lady Gaga、Rosé站台！　歌詞遭批「太露骨」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366