陳盈潔保外就醫近況曝光！　好友許常德揭朱海君「私下暖舉」

▲音樂人許常德曝陳盈潔狀況。（圖／CTWANT／翻攝自許常德的地下手記臉書、報系資料照）

圖文／CTWANT

71歲「歌壇大姐大」陳盈潔前年被最高法院依教唆偽造有價證券罪，判處3年2月徒刑定讞，然而入獄後身體狀況越變越差，保外就醫期間因急性腎衰竭、敗血症、急性呼吸衰竭、高血鉀等病情，多次進出加護病房，甚至一度昏迷插管治療。如今年關將近，好友許常德也在社群分享陳盈潔的近況。

許常德日前在臉書發文，自己在搭高鐵時遇到藝人朱海君，「她過來跟我說，她要包紅包給陳盈潔老師。海君是去年第一場陳盈潔老師高雄場音樂會的嘉賓，每一次陳姐的音樂會，到場的歌手都是自己來報名，我都沒有主動去邀請。除了在台北紅樓那場，我把曾經為陳姐寫過經典歌的作詞作曲者邀請到場」。

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許常德表示，朱海君和他不約而同說出「距離上次已快一年半了」，後來自己親自把紅包交給陳盈潔，「因為洗腎的原因，她不到十分鐘就睡著了，不過她有認出我。當看護問她我是誰時，她說是阿德。海君有問我：陳姐好嗎？我說陳姐很幸福又幸運，遇到了已成知己的看護」。

許常德透露，目前每一段時間的小額捐款都剛剛好夠用，「這個剛剛好讓陳盈潔老師的姊姊可以喘口氣，這個剛剛好讓生活繼續前行。剛剛好，真的是太好。希望每一個人都能在新的一年遇到剛剛好的幸福，不管是生活或愛情，剛剛好，才會珍惜，並繼續努力」。

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