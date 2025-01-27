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林葉亭曝爸爸招魂現場有插曲　遲遲擲不到筊「承諾2件事」才成

記者劉宛欣／綜合報導

藝人林葉亭父親林葉增因罹患失智症於1月16日走失，家人經歷11天焦急尋找，26日傳來不幸消息，在士林至善路一處水池中發現遺體。根據《東森新聞》報導，她透露案發現場濕滑到法師招魂時險些滑倒，讓她不禁想是不是天上的爸爸想告訴他們自己是這樣進去的，此外，現場的招魂、擲筊的過程中，一直擲不到筊，後來承諾會把靈位上的姓氏改正、好好照顧媽媽，才擲出了筊。

▲▼林葉亭家屬返回發現父親遺體處招魂 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林葉亭父親失蹤多日，最終確定身亡，家屬回案發地招魂。（圖／記者黃彥傑攝）

林葉亭26日找回父親時一度情緒崩潰，收拾心情沉澱下來後，也陸續接受媒體訪問以及發文，期間一度傳出案發現場屋主此前曾拒絕警方入內查看，雖失蹤了11日之久，但死亡卻不超過3日，對此，林父相驗結果於26日晚間出爐，死因為溺水致死，推測應是於失蹤當天就不慎滑落水池，並非此前傳出的3日。

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▲▼林葉亭受訪 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林葉亭事後出面澄清。（圖／記者黃彥傑攝）

林葉亭27日凌晨發文澄清2點，表示發現爸爸的地方不是拒查看的屋主，那附近的鄰居不但讓兒子和搜救人員進去，也提供監視器。「非常感激他們的配合」。且爸爸是溺水致死，推測應該就是失蹤當天滑進水池中，並非報導的三日內，「不希望因為不正確的訊息，而讓曾經幫忙的人受委屈，在此說明，謝謝大家祝大家平安幸福。」

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