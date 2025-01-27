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3人團遭男粉私訊開高價「求賣原味襪」　還指定：要買2男團員的

記者蔡琛儀／專訪

創作團體「沒有才能」成軍近5年，以多元的曲風圈了不少粉絲，談到與歌迷的互動，碩美說他們的粉絲都偏冷靜，之前去浪人祭演出，有粉絲拿出保力達對他們乾杯，裴拓則爆料，曾有男粉絲傳訊表示，開價一雙600百元指定要買他和碩美的原味襪，令團員們哭笑不得，後來也沒回覆對方訊息，打趣說早知道應該賣給對方。

▲▼沒有才能專訪。（圖／華研提供）

▲沒有才能由裴拓（左起）、若欣、碩美組成。（圖／華研提供）

「沒有才能」的創作模式以共同參與為主，三人各有分工，碩美負責編曲，裴拓則為團隊帶來幽默與活力，若欣則在詞曲中融入細膩的情感。他們去年推出首張專輯《我終於也變成人了》，有別於之前推出EP時三人還是學生身份，現在僅剩碩美還在學，其他兩人都陸續出社會，碩美回憶起過去半年到一年的創作瓶頸，表示團隊當時尚未磨合成熟，對作品也不甚滿意。裴拓補充道，由於生活刺激較少，創作題材變得單一，甚至出現「一直在寫一樣的東西」的挫敗感。

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若欣則認為，整頓期是必要的，當時大家各自調整心態，學會放手尊重彼此的創作風格，讓音樂逐漸成形。「很多歌都是從一個人開始發想，有些歌是大家各自提供靈感，共同完成的。」裴拓分享創作過程時說道。若欣也補充：「創作前，我們會花時間聊天，從日常瑣事中延伸靈感，比如聊到健康檢查、家庭聚餐等，很多細節都能啟發新的方向。」

▲▼沒有才能專訪。（圖／華研提供）

▲沒有才能三人都處在不同的生活環境。（圖／華研提供）

談及生活現況，碩美正在延畢中，計劃畢業後先完成兵役，再專注音樂創作。他希望未來能嘗試更多跨界表演，例如參與戲劇演出；裴拓則在醫院實習，正準備成為正式醫師，「「我不太喜歡站很久，外科工作應該會先排除。」但他坦言，實習生活相當緊湊，請假規定也十分嚴格，因此計劃將更多時間投入音樂，更不排除暫停醫療工作一段時間。

若欣則專職音樂創作，曾在專輯製作前短暫嘗試咖啡廳打工，但發現體力難以負荷：「每天早起工作後，回家已經累得無法做音樂，所以決定專注在創作上。」若欣也說，希望未來能將音樂帶到國外，尤其是日本，看看更大的世界。同時，他們也在探索更具方向性的創作方式，期望讓作品更加多元且深入人心。

▲▼沒有才能專訪。（圖／華研提供）

▲▼沒有才能專訪。（圖／華研提供）

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