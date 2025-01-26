趙露思病倒、復健到重新站起全程曝光！「癱軟、抽蓄」影片惹淚　

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思罹患解離、焦慮症、失語症，去年12月健康亮紅燈停工，本以為休養期遙遙無期，但已經於25日復工，出席品牌活動。經過一個多月的治療與復健，她出席活動時仍需拄著拐杖行走，但氣色明顯改善非常多，她透露自己增了4公斤，從36.9公斤增至40多公斤，26日工作室發布了一段5分鐘影片，記錄她病倒後努力復健的過程，讓許多粉絲看了心疼落淚。

▲趙露思工作室發布了5分鐘紀錄片。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

影片中可以看到趙露思一開始躺在床上哭泣抽搐，被他人抱起，且只能靠輪椅行動，眼神也非常空洞，無法清楚地說話，只能依靠手機打字、比手畫腳與他人溝通，就連手指頭想比出手勢，身體也不聽使喚，所幸在家人、好友的陪伴下，加上按時服藥，她開始復健、學走路，重新拿起了筷子自己進食，狀況肉眼可見的改善。

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▲影片中可以看到趙露思的復原過程。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

影片後半段，趙露思已經可以開口說話，並在家人陪伴下，拄著拐杖外出散步，直到25日，趙露思堅強出現在粉絲面前，開心地報平安，她表示：「一切都挺好的，也希望大家把所有的困難和不好都留在2024，期待2025，新年快樂！」她的勇氣和堅韌，讓粉絲倍感欣慰。

工作室發布影片的同時，也在內文寫道「在愛的滋養下，重新長大一次，開出勇敢的花。」趙露思這段康復過程的真實呈現，讓所有關心她的人心疼之餘也感動不已，佩服她願意揭露整個病程，勇敢面對並重新站起來。

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