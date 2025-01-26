記者田暐瑋／綜合報導

大陸主持人張大大以搞笑幽默的主持風格走紅，近日被一名女工作人員指控因腳本問題言語羞辱，甚至動手毆打，引發娛樂圈熱議。狗仔王大發接著爆料，曾與張大大交情甚深的女星楊冪也撕破臉絕交，導火線疑似是張大大背後捅刀。

▲張大大和楊冪是摯友。（圖／翻攝自微博）

張大大霸凌員工一事引發極大風波，但本人至今未作出任何回應，狗仔王大發在直播中踢爆，楊冪曾與張大大是摯友，卻因為張大大曾背後批評楊冪是「老女人」，雙方正式撕破臉絕交，更直指演藝圈對張大大的個性人盡皆知，「那些明星早就知道他是這種人，只是迫於淫威選擇同流合汙。」

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楊冪與張大大過去曾多次展現親密友情，與Angelababy三人私下常一起聚餐、視訊聊天，甚至還曾被拍到同遊大阪環球影城。「張大大楊冪已絕交」的話題迅速登上熱搜榜，成為網友關注焦點。一名黃姓女子在社交平台指控，張大大不僅對她進行長達2小時的言語和肢體暴力，還用枕頭、玻璃杯等物品攻擊她，甚至掀翻茶几，並指控張大大的團隊試圖壓下事件。

▲張大大和楊冪是摯友。（圖／翻攝自微博）

事件曝光後，黃女於隔天再度公開一段34秒的錄音檔，內容顯示疑似張大大的男子不斷飆罵髒話，甚至揚言詛咒黃女「全家死光，妳不得好死」，並脫口說出「我的話就是聖旨」。黃女更在貼文中標註張大大的微博帳號，暗指錄音檔中的聲音就是他，這一舉動讓事件迅速登上微博熱搜。