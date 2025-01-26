文彬27歲冥誕⋯車銀優墓園幫他慶生！貼合照：我好想你　勝寛催淚現蹤

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星ASTRO成員文彬於2023年4月驟逝，他生前與車銀優感情深厚，26日是他的27歲冥誕，車銀優特地到墓園陪伴他，帶著巧克力牛奶、巧克力派給好友吃，並貼出多張兩人生前的合照，催淚寫下「我好想你」，字句令人鼻酸。

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▲文彬27歲冥誕，車銀優前往墓園幫他慶生，並貼出昔日合照。（圖／翻攝自車銀優IG）



適逢文彬27歲冥誕，車銀優特地到墓園探望，他帶著一瓶巧克力牛奶，並將巧克力派堆疊成蛋糕慶生，還貼出兩人過去的合照，看起來皆是過往幫文彬慶生的照片，他也感觸寫下「生日快樂，我好想你」，同時貼出影片露出溫馨笑容喊著「生日快樂」。

▲車銀優貼出合照，勝寛催淚現蹤留言區。（圖／翻攝自車銀優IG）



▲勝寛也在IG限時動態紀念文彬冥誕。（圖／翻攝自勝寛IG）



車銀優貼出合照後，大批網友留言給予祝福，就連文彬生前的好友勝寛也現身留言區「很愛很愛你」，勝寛同日在IG貼出為文彬慶生的照片，祝福對方27歲冥誕。

▲秀雅貼出與哥哥的合照。（圖／翻攝自秀雅IG）

不僅如此，文彬親妹妹文秀雅貼出與哥哥的合照，寫下「生日快樂，我唯一的哥哥」，照片裡，兄妹倆笑得開心，吸引許多粉絲留言「生日快樂」，歌迷思念偶像之情溢於言表。