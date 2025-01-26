林葉亭心痛發聲了！　父失蹤11天「陳屍水池」淚崩痛哭：傷心到無法言喻

記者孟育民／台北報導

藝人林葉亭的85歲失智父親在16日下午3時離家後就此失聯，豈料26日警方在至善路一處民宅水池中發現一具冰冷男屍，經過確認後確定是林葉亭的父親，她當場情緒崩潰，令人心疼。林葉亭稍早悲痛回應：「謝謝這段期間幫忙搜救的救難隊跟警察，過年期間本來就沒有安排工作，家人現在正在處理中，謝謝關心。」更表示將暫停發文：「爸走了！太傷心無法言喻。」





▲林葉亭發聲了。（圖／翻攝自臉書）

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林葉亭爸爸失蹤前身影曾出現在「內雙溪自然中心」，住家附近的監視器並不少，但只有四台攝影機拍到了父親的身影，讓她一度感到相當困惑，「太不科學了！難道你一直與我擦肩而過、我們同時存在這平行時空？還是你太想念以前的自己，走進了蟲洞時光機回到過去？」

▲林葉亭連續多日尋父。（圖／翻攝自臉書）

消防局士林中隊及協力警消連日搜救，24日宣告退場，林葉亭當時發文感謝：「這八天非常努力的搜救外，還教我還多搜救的觀念和技能，還有很多點點滴滴，感恩在心中。」她提到，當指揮官問她「你們要搜到什麼時候」時，感覺就像要簽放棄急救同意書一樣，讓她難以說出口，但也明白消防山搜不可能一直持續下去，「真的上山下溪，顯微搜山不為過。」