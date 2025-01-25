LuLu嚐〈愛情燒冷冰〉罷工怒喊：離婚　老公竟是金曲歌王

記者吳睿慈／台北報導

金曲客語歌王羅文裕（Wing）近期推出台語專輯《初蕊》首首強打，大受歡迎，農曆年前喜氣洋洋再推出第三波主打歌〈愛情燒冷冰〉，由她詞曲創作，並力邀LuLu黃路梓茵男女對唱。歌曲MV於25日公開，兩人飆戲飾演一對夫妻檔，生活雖有小紛爭鬧離婚，但最後恩愛如初，像乒乓對手互動，羅文裕有感而發表示：「輸贏不重要，最終一起吃碗冰降溫，才是幸福真諦。」

▲金曲歌王羅文裕與LuLu合作新歌〈愛情燒冷冰〉。（圖／大賞門文化提供）



〈愛情燒冷冰〉含金度百分百，由兩屆金曲客語歌王羅文裕唱作、兩屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人LuLu黃路梓茵合唱，並由2屆金曲台語歌王和最佳台語專輯得主陳建瑋操刀擔任製作，兩位主唱人注入猶如八點檔誇飾法方式演唱，交織出相愛相殺的超台味甜蜜情歌。

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▼▲金曲歌王羅文裕、LuLu在MV裡飾演夫妻。（圖／大賞門文化提供）



羅文裕、LuLu飾演相愛相殺的夫妻，Lulu氣到大喊「離婚」，搭配趣味性十足的男女對唱，讓觀眾大飽耳福。羅文裕表示女聲的部分幾乎是為了LuLu量身打造，一開始不敢邀約，直到詞曲、demo都完成了，才鼓起勇氣拿給女方聽，沒想到LuLu好喜歡，促成雙方合作美事。

羅文裕出道首張個人專輯《羅文裕同名專輯》以華語呈現，後來的客語專輯《驚喜時刻》、《當太陽升起》讓他二封金曲客語歌王，這次生命的流向帶他回到初衷，推出首張台語專輯《初蕊》，許多人好奇他為何想發台語作品？他表示「其實，只是來自一個本能的初衷。」最初學唱歌是唱台語歌曲，「我是被投幣式卡拉OK灌溉、被庄頭叔叔、阿姨鼓勵大的孩子。」

▲LuLu一聽就愛上〈愛情燒冷冰〉。（圖／大賞門文化提供）



羅文裕16歲那年參加了五燈獎閩南語歌曲比賽，還一路闖關到四度二關⋯成為自己對唱歌有信心的啟蒙。而專輯《初蕊》，音同台語「催落去」、「勇敢追求」的意思，也意味著羅文裕首張台語創作專輯是朵 「初」開的花「蕊」，而他也成爲華人世界裡，華語、客語、台語三聲道唱作歌手第1人。