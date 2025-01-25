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「賴總統」開金口點菜　主廚佛瑞德Fred完美還原粵菜經典

記者葉文正／台北報導

農曆新年將至，年夜飯是一家人團聚最溫馨的時刻！想為家人和親友打造專屬驚喜，傳遞滿滿的心意嗎？料理節目《爸爸回家做晚飯》特別推出年菜特輯，由廚佛瑞德Fred親授簡單實用的料理秘訣，教觀眾利用便利取得的食材，輕鬆準備一道道色香味俱全的年菜，模仿天王郭子乾驚喜現身反串「賴總統」，抓住機會立馬和廚佛瑞德Fred許願點菜，節目上更大秀模仿功力笑料不斷，帶給觀眾滿滿的年節喜氣與歡笑！

▲年菜特輯邀請模仿天王郭子乾(右)來下廚，節目上大秀模仿功力笑料不斷。（圖／全聯提供）

▲年菜特輯邀請模仿天王郭子乾(右)來下廚，節目上大秀模仿功力笑料不斷。（圖／全聯提供）

這回節目特別邀請演藝圈最強模王郭子乾來下廚，以模仿政治人物廣受觀眾喜愛的他，近期因尾牙旺季成為企業爭相邀約的主持人，人氣居高不下！郭子乾難得大駕光臨，現場即興「郭董」上身，一本正經開玩笑更大喊要發股票，驚悚發言嚇得廚佛瑞德Fred皮皮挫連忙喊卡！

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▲年菜特輯邀請模仿天王郭子乾(右)來下廚，節目上大秀模仿功力笑料不斷。（圖／全聯提供）

▲年菜海陸圍爐火鍋。（圖／全聯提供）

而模仿大會串少不了經典角色「賴總統」，郭子乾語氣神態拿捏到位，舉手投足惟妙惟肖，直接大開金口點餐特色年菜「海鮮盆菜」，廚佛瑞德Fred當場示範用美味堂滷味以及辰園聯名珠貝蝦仁海鮮羹入菜，不僅能完美保留粵菜傳統滋味，還能大幅縮短備料和燉煮時間，為海鮮盆菜增添風味與層次，一鍋滿滿山珍海味，絕對收服全家大小的胃！

在做菜過程中，兩人突然玩起蛇年諧音吉祥話接龍，廚佛瑞德Fred國文造詣不給力，一度語塞腦袋當機，竟脫口而出「跟我舌吻！」遭郭子乾冷眼秒拒，語氣中略帶三分嫌棄，逗趣互動笑翻全場。

過年家家戶戶準備年貨，團圓飯就是要圍爐才有過節氣氛！開運年菜第二道「海陸圍爐火鍋」，廚佛瑞德Fred選用美味堂聯名清真中國清燉牛肉湯做基底，鮮嫩牛腩結合濃郁湯頭，搭配時令海鮮與季節蔬菜，快速完成一鍋暖心暖胃的圍爐大菜，讓全家人感受年節的溫暖與幸福！

節目中，兩人聊起各自家中的新年過節儀式，郭子乾大方分享自家春節標配活動：拜拜、放鞭炮、打麻將，而郭家年夜飯少不了象徵元寶的水餃和酸菜羊肉鍋。另一邊，廚佛瑞德Fred自曝家中趣事，忍不住吐槽佛媽的廚藝水平，有了藍帶主廚兒子後，她連飯都懶得煮了！這番話聽得郭子乾目瞪口呆頻頻搖頭，廚佛瑞德Fred見狀急忙補救，笑說自己已經向佛媽保證，今年年夜飯一定會親自掌勺！只不過會用偷吃步，透露會從節目推薦的調理菜稍作加工，既省時省力又美味，輕鬆就能打造一桌豐盛團圓大餐！

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